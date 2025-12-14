Andrés y su ex Sarah Ferguson reaparecieron en el bautizo de su nieta

El ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor y su ex esposa Sarah Ferguson hicieron una aparición en el bautizo de su nieta, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, hija de la princesa Beatriz.

La celebración tuvo lugar en la Chapel Royal del Palacio de St. Jame’s en Londres. La ceremonia de carácter privado y familiar, reunió al círculo más íntimo de la pareja.

Andrés llegó al servicio en un Range Rover en una entrada lateral a los terrenos del palacio el viernes por la mañana, con su ex esposa, quien llegó por separado más temprano el día viernes.

Entre los invitados estuvo la hermana de la princesa Beatriz, Eugenia y su esposo, así como el cantante James Blunt. Según publicó Daily Mail, los padres llegaron junto a una de las madrinas de la bebé, Nina Flohr, una mujer de Phillippos de Grecia.

Athena, es la segunda hija de Beatriz de York y Edoardo Mapelli, quien fue bautizada en la capilla real del Palacio, en el mismo lugar en el que recibieron el sacramento los príncipes George y Louis, hijos varones del príncipe Guillermo y Kate Middleton.

El rey Carlos III habría sido invitado a la ceremonia, pero no hay constancia de que haya acudido a pesar de no tener compromisos oficiales programados, tampoco la princesa Ana acudió, ya que se encontraba visitando la Real Academia Militar en Sandhurst.