El Museo Grévin de París presentó la nueva figura de cera de la princesa Diana

El museo de cera presentó la efigie de Lady Di, luciendo el icónico “vestido de la venganza” famoso porque lo llevaba cuando su entonces esposo el príncipe Carlos reveló sus infidelidades

Noviembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El Museo Grévin, situado en el centro de París, ya cuenta con los dobles en cera de Carlos III, ahora en el trono, y de su difunta madre, la reina Isabel II, y ahora suma la figura de Lady Di con el vestido negro con escote palabra de honor, de Cristina Stambolian.

“Este atrevido look, que rompía con los códigos de la realeza británica, fue rápidamente apodado el ‘vestido de la venganza’ e interpretado como un acto de reconquista, una poderosa imagen de feminidad afirmada, de confianza recuperada y símbolo de resiliencia”, señaló el museo sobre la inaguración que coincide con los 30 años de una entrevista explosiva de la princesa Diana a la BBC el 20 de noviembre de 1995, en la que declaró, “éramos tres en ese matrimonio”, refiriéndose a la relación extramarital del príncipe Carlos, con Camila, su actual esposa.

La estatua de cerca de la conocida princesa está expuesta bajo la cúpula del famoso museo, junto a otras conocidas figuras, como la del diseñador francés Jean-Paul Gaultier y la reina María Antonieta, mientras que los dobles de Carlos III y de Isabel II, están en otra galería, la de los jefes de Estado.

“Diana sigue siendo una figura importante de la cultura pop mundial, admirada por su estilo, su humanidad y su independencia. Ella encarna esa mezcla única de tradición, modernidad e influencia cultural”, añadió el museo.

