Sarah Jessica Parker acompañó a la reina Camila en la recepción del Booker Prize 2025

La monarca Camila conoció a la estrella de “Sex and the city”, y sin saberlo, coincidieron con sus looks. Sarah Jessica Parker tuvo anoche un encuentro con la realeza al asistir a una recepción ofrecida por la esposa de Carlos III.

La actriz de 60 años fue invitada a la residencia en su calidad de miembro del jurado del Premio Booker, que este año ha concedido el galardón a David Szalay por su libro Flesh: una novela.

Sarah llevó una elegante falda larga color negro con volantes muy similar a la que llevaba la reina Camila. Jessica Parker complementó su look con una chaqueta del mismo tono, de hombros abullonados, y un corbatón de pedrería adornado con flores. Para complementar, Sarah eligió un bolso de la firma francesa Sonia Rykiel, decorado con cristales que reflejaban los colores del diseño, y unos zapatos de tacón en color ciruela que añadían un toque sofisticado y clásico al conjunto.

Por su parte, la reina Camila lució un conjunto de alta costura de Fiona Clare, que combinó con sus joyas favoritas de Van Cleef & Arpels y botas de Russell & Bromly, así como una blusa de manga larga con estampado polka dots.