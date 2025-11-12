Sarah Jessica Parker acompañó a la reina Camila en la recepción del Booker Prize 2025
La actriz y la esposa del rey Carlos III estuvieron juntas en Clarence House, la residencia oficial de los reyes en Londres, donde se entregó el galardón literario al Premio Booker, donde la artista fue jurado
La monarca Camila conoció a la estrella de “Sex and the city”, y sin saberlo, coincidieron con sus looks. Sarah Jessica Parker tuvo anoche un encuentro con la realeza al asistir a una recepción ofrecida por la esposa de Carlos III.
La actriz de 60 años fue invitada a la residencia en su calidad de miembro del jurado del Premio Booker, que este año ha concedido el galardón a David Szalay por su libro Flesh: una novela.
Sarah llevó una elegante falda larga color negro con volantes muy similar a la que llevaba la reina Camila. Jessica Parker complementó su look con una chaqueta del mismo tono, de hombros abullonados, y un corbatón de pedrería adornado con flores. Para complementar, Sarah eligió un bolso de la firma francesa Sonia Rykiel, decorado con cristales que reflejaban los colores del diseño, y unos zapatos de tacón en color ciruela que añadían un toque sofisticado y clásico al conjunto.
Por su parte, la reina Camila lució un conjunto de alta costura de Fiona Clare, que combinó con sus joyas favoritas de Van Cleef & Arpels y botas de Russell & Bromly, así como una blusa de manga larga con estampado polka dots.