reina Camila
Realeza
Sarah Jessica Parker acompañó a la reina Camila en la recepción del Booker Prize 2025
La actriz y la esposa del rey Carlos III estuvieron juntas en Clarence House, la residencia oficial de los reyes en Londres, donde se entregó el galardón literario al Premio Booker, donde la artista fue jurado
November 12, 2025
·
Diana Laura Sánchez