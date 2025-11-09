Suscríbete
El príncipe George acapara las miradas junto a su madre en el Concierto del Día del Recuerdo

El nieto mayor del rey Carlos III acompañó a su mamá por primera vez a la tradicional cita en el Royal Albert Hall de Londres

November 09, 2025 
Diana Laura Sánchez
La familia real británica se reunió para el tradicional concierto por el Día del Recuerdo celebrado este sábado. El protagonista de la cita fue el príncipe George de 12 años, quien debutó en este festival cargado de significado para los ingleses.

El gran ausente fue el príncipe William, quien en esos momentos se encontraba viajando de vuelta a su país desde Brasil.

El evento de música clásica rinde homenaje a los que entregaron su vida al servicio del país. Este año, coincidió con el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que todas las miradas de los británicos estaban fijadas en el acto.

Este es uno de los actos más solemnes del calendario británico, incluso era uno de los favoritos de la difunta reina Isabel II, quien lo presidió durante el tiempo que duró su reinado. El único año en el que no acudió fue en 2021 debido a los problemas de salud que arrastraba.

La encargada de conducir la velada fue Hannah Waddingham, conocida por su papel en “Ted Lasso”. Así, como estaba previsto, sobre el escenario se han ido sucediendo las actuaciones de Rod Stewart, Blessing Offor, Sam Ryder, Keala Settle y el grupo The Wellermen. Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando decenas de pétalos de amapola cayeron desde la cúpula mientras el público guardaba silencio.

