El increíble show de drones en Las Vegas anuncia el último tráiler de “Stranger Things”

El avance final se estrena el 30 de diciembre y sorprende con la aparición de Jamie Campbell Bower, Vecna, antes del episodio final en Año Nuevo

Diciembre 29, 2025 • 
Tania Franco
Los 3 episodios mejor calificados de Stranger Things según IMDb

Las luces del Strip de Las Vegas se transformaron en el Upside Down con un impactante show de drones que sirvió como escenario para anunciar el último tráiler de “Stranger Things”. La activación sorprendió a fans y transeúntes al iluminar el cielo con figuras icónicas de la serie, confirmando que el desenlace está cada vez más cerca.

El tráiler final se estrenará el 30 de diciembre, funcionando como antesala del último episodio, que llegará en Año Nuevo, poniendo punto final a una de las series más influyentes de la última década. Con esta estrategia, Netflix apostó por una despedida a gran escala, acorde al fenómeno global que se convirtió la historia ambientada en Hawkins.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición sorpresa de Jamie Campbell Bower, quien interpreta a Vecna. Su presencia elevó el impacto del evento y reforzó la expectativa en torno al villano que marcó el tramo final de la serie.

Con nostalgia, terror y espectáculo, “Stranger Things” se prepara para cerrar su historia de manera definitiva. El show de drones en Las Vegas no solo anunció un tráiler, sino el inicio del adiós a un universo que dejó huella en la cultura pop y en toda una generación de espectadores.

Tania Franco
