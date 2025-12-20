Jamie Campbell Bower sorprende con su debut en Broadway como parte del universo “Stranger Things”

El universo de Stranger Things dio un paso más allá de la pantalla. Jamie Campbell Bower, conocido por interpretar a Vecna en la exitosa serie de Netflix, realizó una aparición sorpresa en Broadway durante una función de Stranger Things: The First Shadow, provocando una reacción inmediata entre los asistentes.

Un cameo que nadie esperaba

Uno de los villanos favoritos, subió al escenario al final de la función, recreando brevemente su papel televisivo frente a un público que no tardó en reconocerlo. La ovación fue inmediata, confirmando el impacto cultural que Stranger Things sigue teniendo incluso fuera de la televisión.

Stranger Things: The First Shadow funciona como una precuela de la serie y explora los orígenes de algunos de sus personajes clave. La presencia inesperada de Jamie Campbell Bower fue una sorpresa que le está dando más exposición a la obra.

https://www.instagram.com/reels/DSeFx2wlIUu/

