Suscríbete
Entretenimiento

Miles Teller regaló a su esposa una réplica de su vestido de novia que se quemó en incendios de LA

Un inesperado regalo de Navidad recibió la esposa de Teller que la dejó sorprendida

Diciembre 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-29 at 11.51.07 AM.jpeg

El actor de “Top Gun: Maverick” sorprendió a su esposa Keleigh Teller con un vestido igualito al que lució el día de su boda, luego de que el original se quemó cuando su hogar fue destruido por el fuego debido a los graves incendios en Los Ángeles.

Miles Teller protagonizó un emotivo momento esta Navidad cuando le dio este significativo regalo a su esposa, la modelo y actriz que no lo podía creer cuando abrió la caja que contenía la réplica de su vestido de novia de la firma Monique Lhuillier con el que se casó en Hawái en septiembre de 2019.

El intérprete decidió darle este gran detalle a un año de haber perdido su hogar en los devastadores incendios forestales, que destruyeron su residencia en Pacific Palisades.

Keleigh había expresado su tristeza en redes sociales al no haber podido rescatar su vestido antes de evacuar de su casa. Sin embargo, no se esperaba que su esposo le iba a regalar una réplica en una gran caja roja que cuando abrió la modelo rompió en llanto y confesó que “casi de desmaya” por la emoción.

“Miles mandó a rehacer mi vestido de novia que se quemó en el incendio. Estoy tan feliz”, escribió en la descripción del clip que documentó el momento.

Miles Teller
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
esposos-de-brigitte-bardot.jpeg
Entretenimiento
Quiénes fueron los amores de Brigitte Bardot
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad bunny
Entretenimiento
INAH regaña a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología
Diciembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-28 at 4.51.06 PM.jpeg
Entretenimiento
De qué murió la icónica Brigitte Bardot
Diciembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-cynthia-rodriguez-segundo-bebejpg
Entretenimiento
Carlos Rivera muestra lo mucho que ha crecido su hijo
Diciembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El vestido de novia que nunca fue: Nicola Peltz, Brooklyn Beckham y el drama con la familia más famosa de Inglaterra
Entretenimiento
Nicola Peltz y Brooklyn, ¿Qué quebró a la familia más famosa de Inglaterra?
Te contamos la historia completa del polémico camino de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, hasta el amor de una mujer que dividió a los hermanos
Octubre 08, 2025
 · 
Tania Franco
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
.jpeg
Entretenimiento
Qué artistas cantaron en la final del Mundial de Clubes
J Balvin, Doja Cat y Coldplay deslumbraron en histórico show de medio tiempo
Julio 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Aislinn Derbez vive su primera Navidad sin su mamá
Entretenimiento
Así vivió Aislinn Derbez su primera Navidad después de la pérdida de su mamá
Un refugio en familia, mensajes de amor y un duelo compartido
Diciembre 26, 2025
 · 
Tania Franco