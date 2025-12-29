Miles Teller regaló a su esposa una réplica de su vestido de novia que se quemó en incendios de LA

El actor de “Top Gun: Maverick” sorprendió a su esposa Keleigh Teller con un vestido igualito al que lució el día de su boda, luego de que el original se quemó cuando su hogar fue destruido por el fuego debido a los graves incendios en Los Ángeles.

Miles Teller protagonizó un emotivo momento esta Navidad cuando le dio este significativo regalo a su esposa, la modelo y actriz que no lo podía creer cuando abrió la caja que contenía la réplica de su vestido de novia de la firma Monique Lhuillier con el que se casó en Hawái en septiembre de 2019.

El intérprete decidió darle este gran detalle a un año de haber perdido su hogar en los devastadores incendios forestales, que destruyeron su residencia en Pacific Palisades.

Keleigh había expresado su tristeza en redes sociales al no haber podido rescatar su vestido antes de evacuar de su casa. Sin embargo, no se esperaba que su esposo le iba a regalar una réplica en una gran caja roja que cuando abrió la modelo rompió en llanto y confesó que “casi de desmaya” por la emoción.

“Miles mandó a rehacer mi vestido de novia que se quemó en el incendio. Estoy tan feliz”, escribió en la descripción del clip que documentó el momento.