Suscríbete
Realeza

La princesa de Noruega podría enfrentar un trasplante de pulmón

La esposa del príncipe Haakon sufre un delicado estado de salud por la fibrosis pulmonar crónica que padece

Diciembre 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
princesa-de-noruegajpeg

La princesa Mette-Marit de Noruega atraviesa uno de los momentos más complejos debido a su estado de salud. La casa real noruega comunicó que los médicos están considerando la necesidad de un trasplante de pulmón, por lo que habrían iniciado los trámites para que la princesa de inscriba como paciente en la lista de espera.

Mette-Marit fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica desde 2018, y su estado de salud se ha deteriorado en los últimos meses por dicha enfermedad. Ella misma ha dicho en una entrevista, “siempre supimos que esta enfermedad iba a seguir su curso. Pero creo que la necesidad de un trasplante ha llegado antes de lo que imaginaba. Es un proceso para mí como paciente y para mi familia también”.

La princesa expresó que este año ha sido muy complejo, “ha sido duro. No se puede decir otra cosa. Ha sido muy, muy duro para nosotros. Ha sido un año exigente y un otoño exigente para nosotros. No vamos a ocultarlo”.

“Ha sido un largo proceso mental para mi llegar hasta aquí. Siempre he tenido la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con meditación, y la evolución ha sido bastante lenta hasta ahora”, añadió.

Además de la enfermedad que padece, la princesa ha enfrentado el polémico proceso legal de su hijo Marius Borh, imputado por delitos de violación, maltrato uy amenazas.

Princesa de Noruega
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
El legado solidario de Diana revive en Navidad junto al príncipe William y el príncipe George
Realeza
El legado solidario de Diana revive en Navidad junto al príncipe William y el príncipe George
Diciembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
meghan markle y principe harry
Realeza
Este es el próximo proyecto del príncipe Harry y Meghan Markle en Netflix
Diciembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-andres-renuncia-a-sus-titulos.jpg
Realeza
Andrés y su ex Sarah Ferguson reaparecieron en el bautizo de su nieta
Diciembre 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
rey-carlos-iii-1200x675.jpg
Realeza
El rey Carlos III anuncia avances en su tratamiento contra el cáncer
Diciembre 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
boda-lady-di-y-carlos8.jpg
Realeza
10 datos que no sabías de la boda de Lady Di y el príncipe Carlos
Julio 29, 2020
 · 
Alejandra Morón
príncipe andrés rey carlos
Realeza
El ex príncipe Andrés es solicitado a declarar ante Congreso de EU por caso de Jeffrey Epstein
Los legisladores de Estados Unidos le solicitaron al hermano del rey Carlos III declarar acerca de su vínculo con Epstein
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-middleton-dieta.jpg
Realeza
Chef de Kate Middleton revela su estricta dieta; esto es lo que no come la Princesa de Gales
Darren McGrady dio a conocer qué no puede comer la esposa del príncipe William por protocolo real
Agosto 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
genoveva-casanova-rey-federico-x-1200x675.jpg
Realeza
Las nuevas revelaciones sobre el supuesto romance de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca
Las obligaciones con la Corona y la pronta abdicación de la reina Margarita, fueron factores importantes para terminar con la relación
Enero 25, 2024
 · 
Laura Reyes