La princesa de Noruega podría enfrentar un trasplante de pulmón

La princesa Mette-Marit de Noruega atraviesa uno de los momentos más complejos debido a su estado de salud. La casa real noruega comunicó que los médicos están considerando la necesidad de un trasplante de pulmón, por lo que habrían iniciado los trámites para que la princesa de inscriba como paciente en la lista de espera.

Mette-Marit fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica desde 2018, y su estado de salud se ha deteriorado en los últimos meses por dicha enfermedad. Ella misma ha dicho en una entrevista, “siempre supimos que esta enfermedad iba a seguir su curso. Pero creo que la necesidad de un trasplante ha llegado antes de lo que imaginaba. Es un proceso para mí como paciente y para mi familia también”.

La princesa expresó que este año ha sido muy complejo, “ha sido duro. No se puede decir otra cosa. Ha sido muy, muy duro para nosotros. Ha sido un año exigente y un otoño exigente para nosotros. No vamos a ocultarlo”.

“Ha sido un largo proceso mental para mi llegar hasta aquí. Siempre he tenido la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con meditación, y la evolución ha sido bastante lenta hasta ahora”, añadió.

Además de la enfermedad que padece, la princesa ha enfrentado el polémico proceso legal de su hijo Marius Borh, imputado por delitos de violación, maltrato uy amenazas.