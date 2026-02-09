Suscríbete
Entretenimiento

Danna es reconocida en Harvard por impulsar el liderazgo femenino

La cantante y actriz mexicana participó como ponente en un foro universitario enfocado en el liderazgo y desarrollo de mujeres latinas

Febrero 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
danna-conferencia-hardvard.jpeg

Danna fue invitada a la Universidad de Harvard como parte de la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development, un encuentro donde además de ofrecer una conferencia, recibió un reconocimiento por su trayectoria y presencia pública.

La artista publicó en su cuenta de Instagram que fue un sueño recibir dicho reconocimiento. Durante su participación en la conferencia, Danna abordó temas relacionados con el empoderamiento femenino ante una audiencia interesada en discutir el papel de las mujeres latinas en distintos ámbitos.

En su mensaje, resaltó el valor de compartir experiencias en comunidad y de generar espacios de escucha, “estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí. Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz importa”, expresó.

Las invitadas a estas conferencias suelen ser latinas influyentes que han tenido impacto social en diferentes ámbitos. En esta han participado figuras como Thalía, y la astronauta Katya Echazarreta.

Danna
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
kim-kardashian-lewis-hamilton.jpeg
Entretenimiento
Kim Kardashian y Lewis Hamilton se besan en público por primera vez
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-super-bowljpeg
Entretenimiento
El significado de los looks que usó Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
lady-gaga-bad-bunny-super-bowl.jpeg
Entretenimiento
Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados de Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ChatGPT Image Feb 8, 2026, 11_28_17 PM.png
Entretenimiento
Bad Bunny emociona al mundo con un gesto repleto de simbolismo en el Super Bowl LX
Febrero 08, 2026
 · 
Tania Franco
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Entretenimiento
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Invitados de lujo, orgullo latino y una noche histórica que reunió a las grandes estrellas
Febrero 08, 2026
 · 
Tania Franco
tom brady.jpg
Entretenimiento
Tom Brady estaría estrenando romance; así fue captado
El legendario quarterback fue visto bailando junto a la influencr Alix Earle durante una fiesta previa al Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El triste origen de los outfits con los que Ariana Grande impuso moda en el 2018
Entretenimiento
El triste origen de los outfits de Ariana Grande con los que impuso moda en el 2018
La cantante reveló que su estilo más viral nació en un momento de duelo y vulnerabilidad, durante uno de los momentos más difíciles de su vida
Febrero 07, 2026
 · 
Tania Franco
bad-bunny-latin-grammy-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Todo lo que debes saber del halftime show del Super Bowl de Bad Bunny
Con una mezcla de éxitos mundiales y orgullo latino, Bad Bunny transforma el escenario deportivo más visto del mundo en una celebración cultural que promete quedarse en la historia
Febrero 06, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer