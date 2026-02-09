Danna es reconocida en Harvard por impulsar el liderazgo femenino

Danna fue invitada a la Universidad de Harvard como parte de la LEAD Conference: Latina Empowerment and Development, un encuentro donde además de ofrecer una conferencia, recibió un reconocimiento por su trayectoria y presencia pública.

La artista publicó en su cuenta de Instagram que fue un sueño recibir dicho reconocimiento. Durante su participación en la conferencia, Danna abordó temas relacionados con el empoderamiento femenino ante una audiencia interesada en discutir el papel de las mujeres latinas en distintos ámbitos.

En su mensaje, resaltó el valor de compartir experiencias en comunidad y de generar espacios de escucha, “estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí. Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz importa”, expresó.

Las invitadas a estas conferencias suelen ser latinas influyentes que han tenido impacto social en diferentes ámbitos. En esta han participado figuras como Thalía, y la astronauta Katya Echazarreta.