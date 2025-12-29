Malcolm el de en medio regresa en su octava temporada

El estreno de Malcolm el de en medio, marca el esperado regreso de una de las comedias más influyentes de los años 2000. La plataforma de streaming Hulu reveló un avance de la nueva temporada que constará de cuatro episodios y seguirá a Malcolm en su etapa adulta, nuevamente interpretado por Frankie Muñiz, ahora acompañado por su hija, interpretada por Keeley Karsten.

En el tráiler, el protagonista expresó, “mi vida es fantástica ahora”, y añadió cúal era el motivo de su tranquilidad. “Solo tenía que mantenerme alejado de mi familia”.

El adelantro muestra a Malcolm regresando a casa con su hija, después de esconderse de ellos durante más de una década, obligado a asistir a la fiesta de 40 aniversario de bodas de sus padres.

De acuerdo con Hulu y Disney+, la serie se estrenará el 10 de abril de 2026, luego de que el final original había dejado a Malcolm ingresando a Harvard tras graduarse de la preparatoria, enfrentando serios problemas económicos que definieron su carácter. Louis rechazó una oferta laboral para su hijo con el objetivo de fortalecerlo, decisión que Malcolm comprendió durante su discurso de graduación al reconocer que su madre buscaba prepararlo para un futuro mayor.