Suscríbete
Entretenimiento

Malcolm el de en medio regresa en su octava temporada

Se reveló el tráiler de la serie que regresará oficialmente a Disney+ y Hulu tras años de espera por sus fans

Diciembre 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
malcolmjpeg

El estreno de Malcolm el de en medio, marca el esperado regreso de una de las comedias más influyentes de los años 2000. La plataforma de streaming Hulu reveló un avance de la nueva temporada que constará de cuatro episodios y seguirá a Malcolm en su etapa adulta, nuevamente interpretado por Frankie Muñiz, ahora acompañado por su hija, interpretada por Keeley Karsten.

En el tráiler, el protagonista expresó, “mi vida es fantástica ahora”, y añadió cúal era el motivo de su tranquilidad. “Solo tenía que mantenerme alejado de mi familia”.

El adelantro muestra a Malcolm regresando a casa con su hija, después de esconderse de ellos durante más de una década, obligado a asistir a la fiesta de 40 aniversario de bodas de sus padres.

De acuerdo con Hulu y Disney+, la serie se estrenará el 10 de abril de 2026, luego de que el final original había dejado a Malcolm ingresando a Harvard tras graduarse de la preparatoria, enfrentando serios problemas económicos que definieron su carácter. Louis rechazó una oferta laboral para su hijo con el objetivo de fortalecerlo, decisión que Malcolm comprendió durante su discurso de graduación al reconocer que su madre buscaba prepararlo para un futuro mayor.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
esposos-de-brigitte-bardot.jpeg
Entretenimiento
Quiénes fueron los amores de Brigitte Bardot
Diciembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad bunny
Entretenimiento
INAH regaña a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología
Diciembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-28 at 4.51.06 PM.jpeg
Entretenimiento
De qué murió la icónica Brigitte Bardot
Diciembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-cynthia-rodriguez-segundo-bebejpg
Entretenimiento
Carlos Rivera muestra lo mucho que ha crecido su hijo
Diciembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El vestido de novia que nunca fue: Nicola Peltz, Brooklyn Beckham y el drama con la familia más famosa de Inglaterra
Entretenimiento
Nicola Peltz y Brooklyn, ¿Qué quebró a la familia más famosa de Inglaterra?
Te contamos la historia completa del polémico camino de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, hasta el amor de una mujer que dividió a los hermanos
Octubre 08, 2025
 · 
Tania Franco
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
.jpeg
Entretenimiento
Qué artistas cantaron en la final del Mundial de Clubes
J Balvin, Doja Cat y Coldplay deslumbraron en histórico show de medio tiempo
Julio 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Aislinn Derbez vive su primera Navidad sin su mamá
Entretenimiento
Así vivió Aislinn Derbez su primera Navidad después de la pérdida de su mamá
Un refugio en familia, mensajes de amor y un duelo compartido
Diciembre 26, 2025
 · 
Tania Franco