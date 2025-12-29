Suscríbete
Christian Pulisic rompe el silencio sobre los rumores de noviazgo con Sydney Sweeney

El jugador estadounidense ha acaparado la atención luego de que trascendiera que supuestamente estaba saliendo con la actriz

Diciembre 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
donald-trump-sydney-sweeney.jpg

Christian Pulisic de 27 años le puso punto final a los rumores de su supuesto romance con Sydney Sweeney y dijo de manera tajante, “Dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Las fuentes se tienen que hacer responsables de lo que hacen, porque pueden afectar la vida de las personas”, escribió el capitán de la selección nacional de Estados Unidos en una historia de Instagram acompañada de su celebración de gol en una foto.

La reacción del joven surgió en medio de los rumores que comenzaron a circular poco después de la ruptura de la estrella de Euphoria con su exprometido Jonathan Davino en marzo. La información de que supuestamente estaban saliendo juntos se difundió inicialmente a través de la página de Instagram Bomber’s DNA y fue retomada por varios medios, incluido el portal italiano Gazzetta.

La declaración del futbolista coincide con su relación actual con la también atleta Alexa Melton, con quien ha estado desde 2024. Por su parte, la artista ha estado saliendo con el productor musical Scooter Braun desde principios de septiembre de este año. “Scooter y Sydney están muy bien y las cosas entre ellos son geniales. Están en una relación comprometida y las cosas son serias”, aseguró una fuente cercana a People en diciembre.

Sydney Sweeney
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
