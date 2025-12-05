La familia de los príncipes de Gales celebra la Navidad en Westminster

La temporada navideña en Londres volvió a iluminarse con la presencia de la familia real británica durante el tradicional servicio Together At Christmas, celebrado en la icónica Abadía de Westminster. El evento, liderado por Catherine, Princesa de Gales, reunió a personalidades destacadas y miembros de la comunidad para celebrar los valores de empatía, amor y unión.

Pool/Getty Images

En las imágenes difundidas, el príncipe William llegó acompañado por sus hijos, los príncipes George y Louis, y la princesa Charlotte, quienes caminaron junto a su madre en una estampa familiar que rápidamente se volvió viral por su calidez. Entre los invitados destacados también se encontró Kate Winslet, quien conversó cálidamente con la princesa de Gales durante el servicio, sumando un toque de estrella a la velada navideña.

Chris Jackson/Getty Images

El servicio Together At Christmas es ya una tradición impulsada por la Princesa de Gales, pensado para reconocer a personas y organizaciones que han demostrado una labor extraordinaria en sus comunidades. La edición 2025 también destacó historias de solidaridad y resiliencia de distintos rincones del Reino Unido.

Chris Jackson/Getty Images

Entre luces festivas, villancicos y un profundo mensaje de gratitud, la aparición de la familia real reafirmó su rol como símbolo de unidad en estas fechas. Un momento que, además de marcar el inicio oficial de la Navidad en la Casa Real, regaló al público algunas de las fotografías más encantadoras de la temporada.