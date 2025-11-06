Suscríbete
Realeza

Meghan Markle regresa a la actuación tras ocho años

La esposa del príncipe Harry se prepara para regresar a la pantalla grande

November 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
meghan-markle-regresa-al-cine.jpg

Meghan Markle, interpretó a Rachel Zane en “Suits”

Meghan Markle retomará su carrera como actriz con una aparición breve en una película que se está rodando en Los Ángeles. De acuerdo con los reportes, la duquesa de Sussex y ex actriz estaba filmando escenas para “Close Personal Friends”, una película en la que participa Lily Collins, junto a Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding.

La revista Variety informó que esta comedia “gira en torno a una pareja normal”, que conoce a una pareja de celebridades durante un viaje a Santa Bárbara.

Markle, conocida por participar en la serie de abogados “Suits”, durante siete temporadas antes de su boda con Harry, volverá a la actuación tras siete años de haber puesto en pausa su profesión.

Fuentes cercanas a la actriz revelaron a The Sun, “este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona”.

“Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada. Es la manera que tiene de tantear el terreno poco a poco y ver si le gusta volver a rodar”, añadió la fuente.

Otra fuente reveló a People cómo percibió a Meghan en su primer día de rodaje de regreso al cine, “Meghan estuvo hoy en el set. Parecía muy relajada y feliz. Se presentó a todos y fue muy dulce y accesible”.

Meghan Markle
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
