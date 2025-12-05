Premio Interceramic 2025: celebrando la forma en que habitamos el mundo

El Diseño mexicano y la Arquitectura pueden ser más justos y sostenibles; lo han demostrado 40 talentos a través de obras plasmadas de originalidad y aporte a nuestro entorno durante la entrega de Premios Interceramic de Arquitectura e Interiorismo, que reunió a un gran número de profesionales mexicanos, guatemaltecos y chinos durante su décimo cuarta edición.

Buscando reconocer, promover y difundir el talento de mentes creativas que destacan por su originalidad, composición, calidad espacial, coherencia conceptual e impacto en el entorno y con el apoyo de un jurado conformado por grandes figuras como Félix Sánchez, Bernardo Gómez-Pimienta, Verónica González, Alexandre Lenoir, Juan Pablo Serrano, Covadonga Hernández y la interiorista Olga Hanono, fueron reconocidos 40 finalistas este 26 de noviembre en el Hotel Hilton Santa Fe de la Ciudad de México.

Para dar la bienvenida al evento, el Lic. Victor Almeida, director general de Interceramic y presidente del Consejo de Administración, felicitó a los finalistas y los invitó a seguir construyendo proyectos que dignifiquen y enaltezcan los espacios que disfrutamos diariamente y a contribuir con sus obras a generar una mejor sociedad.

El concurso

Bajo la premisa de transformar la forma en que habitamos el mundo, se inscribieron a este concurso cientos de despachos y casi 3000 proyectos diversificados en 12 categorías, brindando, como en otros años, un nombramiento especial a estudiantes de arquitectura y diseño de interiores, además de una nueva Categoría Especial Kohler, resultado de una alianza entre las empresas Interceramic y Kohler en pro de impulsar el diseño de vanguardia y reconocer a los proyectos que integran funcionalidad, estética y calidad en cada detalle.

Los ganadores recibieron la estatuilla Aria Greca, conceptualizada por la diseñadora Rebeca Cors. Se trata de una pieza hecha en mármol travertino rojo, teñido en su composición mineral que se ha convertido en una insignia de este premio. Además, el ganador de la categoría de estudiantes recibió un viaje a una ciudad en el territorio mexicano con relevancia arquitectónica donde pueda experimentar el valor de la arquitectura y su aporte a la sociedad.

Buscando reconocer el talento a nivel internacional, fue entregado el Premio Interceramic en China, a través de la comercializadora ICC- Interceramic in China y con el apoyo de dos grandes personalidades del diseño en el continente asiático: Patrick Fong de Hong Kong y TK Chu de Taiwán, junto con el jurado mexicano. El reconocimiento tendrá lugar en enero de 2026.

Las y los ganadores

Conoce a continuación a los 12 protagonistas que resultaron triunfadores, junto con una breve descripción de sus obras.

Arquitectura

Residencial Unifamiliar: Casa LL | RA! Arquitectos | Tepoztlán, Morelos

La fachada de grandes bloques de concreto teñido y acomodados por niveles para formar prismas con apariencia de piedra destacó en este proyecto que se adapta al entorno tanto por su forma en L para la mejor visualización del paisaje como por la facilidad del paso de la luz y el aire de forma natural.

Arquitectura Residencial Multifamiliar: Real Campanario | Laboratorio de Arquitectura | Querétaro, Qro.

Este proyecto ofrece una alternativa cómoda y funcional para quienes buscan un estilo de vida práctico, íntimo y flexible, sin renunciar a la privacidad, el espacio o la calidad arquitectónica.

Arquitectura comercial: Mercado Nicolás Bravo | Aidia Studio | Othon P. Blanco, Quintana Roo

El mercado de artesanías de Nicolás Bravo busca ofertar productos locales a la comunidad. Su cubierta, formada por estructuras tipo paraguas invertido, se extiende a lo largo del recinto y se interrumpe por dos patios verdes centrales. Su diseño integra al mercado con el entorno natural.

Arquitectura institucional: Pabellón PM | Transversal Arquitectura | Chihuahua, Chi.

Se trata de un espacio que enmarca el paisaje mediante una retícula tridimensional que genera patios abiertos y áreas sombreadas. Incorpora un diseño de paisaje que mejora el confort climático, utilizando una paleta vegetal basada en ecosistemas locales como desierto, encino y zonas ribereñas.

Arquitectura Responsable: Ecoparque Batanes | 3ME Arquitectura | Salvatierra, Guanajuato

El punto más fuerte de este proyecto es la reutilización de materiales locales y la conservación de elementos naturales como los sabinos monumentales con el objetivo de respetar el entorno natural. Destacan también los muros de piedra y las estructuras de madera.

Categoría Especial Kohler: Torre 4000 West Point | LDC Developments | Zapopan, Jalisco

La marca Kohler muestra su rostro más atractivo en la Torre 4000 gracias al equipamiento de alta calidad en los departamentos, baños comunes y área de spa. La selección de grifería y sanitarios refuerza la funcionalidad, el diseño y la durabilidad del proyecto, reflejando un compromiso con la excelencia.

Aplicación de pisos y recubrimientos en obra institucional: SNTE Sección 60 | Graus | CDMX

Este proyecto transforma una nave industrial de los años 60 en un espacio institucional funcional y representativo. Más que una renovación, es una estrategia de reactivación urbana que recupera un inmueble en desuso y le otorga una nueva identidad arquitectónica.

Aplicación de pisos y recubrimientos en obra residencial: Casa el Carmen | Miguel Jacobo Arquitectos | Atlixco, Puebla

Una casa diseñada bajo la premisa del respeto al entorno, puede verse en las ramas centenarias integradas a su arquitectura. Se han utilizado acabados INTERCERAMIC® en fachada, baños y spa, creando ambientes armónicos y agradables.

Aplicación de pisos y recubrimientos en obra comercial: Magno Corporativo | Gray Arquitectura y Forma | Chihuahua, Chihuahua

La cerámica en fachada funciona como una piel cálida y moderna, logrando un equilibrio sobrio y atemporal. Magno Corporativo crea un ambiente productivo, sofisticado y contemporáneo.

Diseño de Interiores Comercial: Oficinas KR10 | Elipsis Arquitectos | San Luis Potosí, SLP

Las oficinas reinterpretan la historia industrial y minera de la ciudad mediante materiales como acero, cobre y piedra. El recorrido espacial genera secuencias sensoriales: desde una recepción baja y tenue inspirada en las minas de la región, hasta pasillos diagonales que revelan gradualmente los espacios.

Diseño de Interiores Residencial: Departamento RV-II | Pair Arquitectura | CDMX

La propuesta es un hogar cálido y sereno, de atmósfera acogedora y atemporal enfocada en el bienestar y la conexión emocional con el entorno. Destaca la paleta neutra de maderas claras, travertino y textiles arena.

Estudiantes de Arquitectura e Interiorismo: Espacio en Blanco | Ariel Eduardo Alba Moreno | Universidad Autónoma de Durango

Este proyecto explora la idea del vacío como espacio de equilibrio. Amplias áreas abiertas invitan a sentarse, meditar o simplemente observar. La arquitectura se manifiesta en formas simples y armoniosas que favorecen la introspección y la calma.

Mención especial

Como en años anteriores, Interceramic dio lugar a un reconocimiento especial, el Premio a la Trayectoria de Arquitectura, entregado al arquitecto y conferencista J. Francisco Serrano, fundador de Serrano Arquitectos y Asociados, S.C, originario de CDMX y egresado de la Universidad Iberoamericana. Su obra se considera como una arquitectura testimonio del México actual.

Premiado en las bienales mexicanas de arquitectura así como en las bienales en Sofía, Bulgaria, San José de Costa Rica y Quito, Ecuador y reconocido por relevantes obras como la Universidad iberoamericana de la CDMX, el Palacio de Justicia Federal, la Terminal dos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y las embajadas de México en Brasil, Guatemala y Alemania, por mencionar algunas.

El terreno para 2026

Interceramic reafirma su compromiso de impulsar la arquitectura y el interiorismo a nivel nacional e internacional, promoviendo propuestas que eleven la calidad de vida, la innovación material y la visión creativa.