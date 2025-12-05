Suscríbete
Moda

Conoce el nuevo modelo de Zenith “DEFY EXTREME CRHOMA II”

Una de las creaciones más llamativas de la marca, las ediciones Chroma encarnan el dominio técnico y el atrevido espíritu vanguardista de ZENITH, para combinar a la perfección la cronometría de alta frecuencia con un diseño vibrante y expresivo.

Diciembre 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
2-STILL-1_DEFY_Extreme_95.9114.9004.69.I203_16x9.jpg

Tras el éxito rotundo del DEFY 21 Chroma de 2022 de cerámica blanca y las ediciones Chroma II de 2023 de cerámica blanca y negra, esta audaz fusión de ingeniería de vanguardia y visión artística vuelve ahora en dos nuevas ediciones limitadas DEFY Extreme.

Más allá de su notable proeza técnica, la colección DEFY Extreme siempre ha sido una fuente de creatividad y de diseño audaz. Con las ediciones limitadas Chroma, el innovador cronógrafo ZENITH con indicación de las centésimas de segundo demuestra cómo se puede explorar el color sin límites, incluso en el cronógrafo de alta frecuencia más avanzado del mundo.

2-STILL-1-1_DEFY_Extreme_97.9113.9004.33.I200_4x5.jpg
2-STILL-2_DEFY_Extreme_95.9114.9004.69.I203_1x1.jpg

Las dos ediciones ZENITH DEFY Extreme Chroma combinan titanio y cerámica, realzados por un distintivo espectro de colores. Su caja angular de 45 mm se presenta en titanio microgranallado o en titanio satinado y pulido, mientras que el bisel dodecagonal, los protectores de los pulsadores y la corona están elaborados con cerámica blanca o titanio microgranallado. El juego de materiales y acabados realza la geometría arquitectónica del DEFY Extreme, lo que refuerza su carácter audaz y dinámico. Diseñado para el rendimiento, ofrece una estanqueidad de hasta 20 ATM, por lo que está preparado para las condiciones más exigentes.

En el interior del DEFY Extreme Chroma late una versión única del calibre automático El Primero 9004, cuyos puentes están recubiertos de PVD en un espectro de colores. Este arcoíris mecánico se revela parcialmente a través de la esfera esqueletizada negra o blanca, donde los índices y las impresiones reflejan la paleta cromática del movimiento en un degradado uniforme. Cada movimiento muestra su propia composición de color. Este espectro vívido también se extiende a las puntas de las agujas de la esfera secundaria, para las horas y los minutos del cronógrafo a las 9 y a las 3, la reserva de marcha del cronógrafo a las 12 y el segundero pequeño a las 6. En el reverso, el tema de la policromía continúa con el característico rotor en forma de estrella de ZENITH, en un llamativo tono azul para la edición negra y verde eléctrico para la edición blanca.

Desde un punto de vista técnico, El Primero 9004 se distingue por su capacidad para medir tiempos transcurridos con una precisión de centésimas de segundo, un logro extraordinario posible gracias a dos sistemas de escape independientes, cada uno con su propio barrilete y regulador. El primero late a 5 Hz (36 000 alt/h) para garantizar la precisión del cronometraje, mientras que el segundo funciona a 50 Hz (360000alt/h) para impulsar el cronógrafo. El segundero central del cronógrafo finaliza una rotación completa de la esfera cada segundo, lo que permite leer el tiempo transcurrido con una precisión de centésimas de segundo.

Como todos los modelos DEFY Extreme, las ediciones Chroma cuentan con un sistema de cambio rápido de correa, que se activa fácilmente mediante pulsadores en la parte trasera de la caja. Para ofrecer una mayor versatilidad, cada reloj se presenta con tres opciones de correa: una correa de caucho negro o blanco repujada con hebilla desplegable, un brazalete de titanio con acabados a juego y una correa de velcro negra.

El DEFY Extreme Chroma se lanza en dos ediciones limitadas de 100 piezas cada una, disponibles en las boutiques ZENITH, online y a través de distribuidores autorizados en todo el mundo.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
pantone-color-2026.jpeg
Moda
Pantone anuncia que el color del año 2026 es “Cloud Dancer”
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Así usan las celebridades el color del año 2026 en sus outfits
Moda
Así usan las celebridades el color del año 2026 en sus outfits
Diciembre 04, 2025
 · 
Tania Franco
chanel_metiers-dart-2026_copyright-chanel-14-HD.jpg
Moda
Métiers d’Art Llega a Nueva York
Diciembre 03, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Anna Sarelly
Moda
Cuando la pasión se convierte en negocio: La historia emprendedora de Anna Sarelly
Noviembre 28, 2025
 · 
Tania Franco
2025Q4G_collection_disney_go_ac_tp_pdp_model_styled_01_1x1_RGB.jpg
Moda
Disney Frozen x Pandora: joyas que iluminan la temporada con el brillo de la magia y la fuerza del invierno
La colección marca el regreso de una colección que combina la fantasía del invierno con la elegancia contemporánea, ideal para quienes buscan expresar su estilo con un toque de encanto
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Los mejores outfits de Charlotte York en Sex and the City
Moda
Los mejores outfits de Charlotte York en Sex and the City
Uno de los personajes más queridos de la serie, que representa la elegancia clásica y atemporal del personaje interpretado por Kristin Davis
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
2025Q4G_platform_holiday_go_pc_bbl_carousel_02.02_portrait_some_tiktok.jpg
Moda
Pandora Holiday 2025: más que un regalo, una historia que brilla desde el corazón
Esta temporada, Pandora invita a redescubrir el verdadero significado de regalar con su nueva propuesta navideña, inspirada en la conexión, la alegría y la imaginación. La marca celebra la magia de compartir momentos especiales con quienes más importan, a través de piezas que no solo brillan, sino que cuentan historias
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.32.08 PM (1).jpeg
Moda
Se revela la nueva temática de la Met Gala 2026
“Costume Art”, será la exposición de la primavera de 2026 en el Costume Institute
Noviembre 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anya Taylor-Joy y Kim Kardashian llevan el mismo vestido Maison Margiela
Moda
¿Anya Taylor-Joy y Kim Kardashian usaron el mismo vestido?
Así transformaron un mismo diseño de Maison Margiela en dos narrativas completamente distintas
Noviembre 17, 2025
 · 
Tania Franco