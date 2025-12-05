Conoce el nuevo modelo de Zenith “DEFY EXTREME CRHOMA II”

Tras el éxito rotundo del DEFY 21 Chroma de 2022 de cerámica blanca y las ediciones Chroma II de 2023 de cerámica blanca y negra, esta audaz fusión de ingeniería de vanguardia y visión artística vuelve ahora en dos nuevas ediciones limitadas DEFY Extreme.

Más allá de su notable proeza técnica, la colección DEFY Extreme siempre ha sido una fuente de creatividad y de diseño audaz. Con las ediciones limitadas Chroma, el innovador cronógrafo ZENITH con indicación de las centésimas de segundo demuestra cómo se puede explorar el color sin límites, incluso en el cronógrafo de alta frecuencia más avanzado del mundo.

Las dos ediciones ZENITH DEFY Extreme Chroma combinan titanio y cerámica, realzados por un distintivo espectro de colores. Su caja angular de 45 mm se presenta en titanio microgranallado o en titanio satinado y pulido, mientras que el bisel dodecagonal, los protectores de los pulsadores y la corona están elaborados con cerámica blanca o titanio microgranallado. El juego de materiales y acabados realza la geometría arquitectónica del DEFY Extreme, lo que refuerza su carácter audaz y dinámico. Diseñado para el rendimiento, ofrece una estanqueidad de hasta 20 ATM, por lo que está preparado para las condiciones más exigentes.

En el interior del DEFY Extreme Chroma late una versión única del calibre automático El Primero 9004, cuyos puentes están recubiertos de PVD en un espectro de colores. Este arcoíris mecánico se revela parcialmente a través de la esfera esqueletizada negra o blanca, donde los índices y las impresiones reflejan la paleta cromática del movimiento en un degradado uniforme. Cada movimiento muestra su propia composición de color. Este espectro vívido también se extiende a las puntas de las agujas de la esfera secundaria, para las horas y los minutos del cronógrafo a las 9 y a las 3, la reserva de marcha del cronógrafo a las 12 y el segundero pequeño a las 6. En el reverso, el tema de la policromía continúa con el característico rotor en forma de estrella de ZENITH, en un llamativo tono azul para la edición negra y verde eléctrico para la edición blanca.

Desde un punto de vista técnico, El Primero 9004 se distingue por su capacidad para medir tiempos transcurridos con una precisión de centésimas de segundo, un logro extraordinario posible gracias a dos sistemas de escape independientes, cada uno con su propio barrilete y regulador. El primero late a 5 Hz (36 000 alt/h) para garantizar la precisión del cronometraje, mientras que el segundo funciona a 50 Hz (360000alt/h) para impulsar el cronógrafo. El segundero central del cronógrafo finaliza una rotación completa de la esfera cada segundo, lo que permite leer el tiempo transcurrido con una precisión de centésimas de segundo.

Como todos los modelos DEFY Extreme, las ediciones Chroma cuentan con un sistema de cambio rápido de correa, que se activa fácilmente mediante pulsadores en la parte trasera de la caja. Para ofrecer una mayor versatilidad, cada reloj se presenta con tres opciones de correa: una correa de caucho negro o blanco repujada con hebilla desplegable, un brazalete de titanio con acabados a juego y una correa de velcro negra.

El DEFY Extreme Chroma se lanza en dos ediciones limitadas de 100 piezas cada una, disponibles en las boutiques ZENITH, online y a través de distribuidores autorizados en todo el mundo.

