Maison Perrier-Jouët y Design Miami anuncian a Iris van Herpen ganadora del Premio Perrier-Jouët Design for Nature

La artista holandesa y diseñadora de alta costura Iris van Herpen ha sido anunciada como ganadora de la primera edición del Premio Perrier-Jouët de Diseño para la Naturaleza

Diciembre 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Este premio, creado conjuntamente por Maison Perrier-Jouët y Design Miami, anima a los diseñadores a explorar el concepto de sostenibilidad como motor de un progreso cultural y ambiental significativo. Como ganadora inaugural del premio, Iris van Herpen tendrá carta blanca para crear una obra única que se exhibirá en Design Miami el año siguiente (2026).

El Premio Perrier-Jouët de Diseño para la Naturaleza invita a los diseñadores a investigar la sostenibilidad a través del espíritu del Art Nouveau, una filosofía que celebra la profunda interconexión entre la naturaleza, la cultura y la creatividad. A partir de este concepto, el Premio impulsa proyectos que fusionan la innovación artística con la responsabilidad ambiental, fomentando prácticas de diseño colaborativas y regenerativas que encarnan un optimismo constructivo hacia un futuro más sostenible. Cada año, el Premio reconoce a un diseñador cuya práctica refleja tanto un enfoque responsable hacia la sostenibilidad como una fuerte afinidad con la filosofía del Art Nouveau, con la que la Maison Perrier-Jouët está históricamente asociada.

Iris van Herpen, quien fundó su Maison homónima en 2007, es ampliamente reconocida como una de las diseñadoras de moda más vanguardistas, expandiendo constantemente la frontera entre la naturaleza, la cultura y la innovación. Su práctica revela la belleza invisible de los sistemas vivos, traduciendo fuerzas orgánicas, microrritmos y vida subterránea en formas visibles. Al fusionar la alta costura con la ciencia, el sonido, la tecnología y la artesanía, construye un nuevo lenguaje sensorial para la sostenibilidad, a la vez poético, preciso y radicalmente consciente de la materia. Al igual que el Art Nouveau en sus orígenes, su obra activa la naturaleza, convirtiéndola no solo en un motivo, sino en una colaboradora.

Su última colección, Sympoiesis, presentada en la Semana de la Alta Costura de París en julio de 2025, se inspiró en la fuerza expansiva y vital del océano, plasmando su transformación ecológica en tela mediante texturas translúcidas en capas, formas fluidas y siluetas que suben y bajan como la marea. Al explorar nuestra unión con el océano, el ecosistema más grande e importante de nuestro planeta, Iris van Herpen buscó transmitir no solo el estado de peligro del océano, sino también su belleza innata.

