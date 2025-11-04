Escritor mexicano Gonzalo Celorio gana Premio Cervantes 2025

El ensayista, novelista y narrador mexicano Gonzalo Celorio fue distinguido con el Premio Cervantes, el más importante de las lecturas en español, anunció en Madrid el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun.

El autor de “Tres lindas cubanas”, que acaba de publicar su libro de memorias “Ese montón de espejos rotos”, ha sido premiado por la excepcional obra literaria y por su obra profunda y sostenida a la cultura hispánica.

El ministro de cultura, señaló que el premio “conjuga una lucidez critica que explora la identidad sentimental y la pérdida”.

“A lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva”, dijo Urtasun al anunciar el galardón al escritor mexicano de 77 años.

El también director de la Academia Mexicana de la Lengua recibirá el premio, que está dotado de 125 mil euros, el próximo 23 de abril.

Celorio nació en la CDMX, cursó la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, y el posgrado en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor desde 1974. Además, fue director general del Fondo de Cultura Económica, y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como coordinador de Difusión Cultural de la misma institución.