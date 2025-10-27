Suscríbete
¿Cuánto cuestan los boletos del Fantasma de la Ópera en CDMX?

El musical más exitoso del mundo llega al Teatro de los Insurgentes con una producción de lujo y una corta temporada que promete conquistar al público mexicano

October 27, 2025 • 
Tania Franco
Jeff Spicer/Getty Images for The National Lottery

El telón del Teatro de los Insurgentes, uno de los recintos más emblemáticos de México, volverá a levantarse para recibir al musical más exitoso de la historia: El Fantasma de la Ópera. Con más de 70 premios internacionales y presentaciones en 195 ciudades y 21 idiomas, la obra maestra de Andrew Lloyd Webber aterriza en la CDMX con una corta temporada de tres meses que comenzará en noviembre de 2025.

¿De qué trata?

La historia del enigmático fantasma que habita la Ópera de París y su obsesión por la joven soprano Christine vuelve a cobrar vida con una producción de primer nivel, escenografía imponente y un elenco de gran talento.

El Fantasma de la Ópera ofrecerá una experiencia teatral única, donde la música, el misterio y la pasión se entrelazan en una atmósfera inolvidable.

Precios de los boletos

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster México, con opciones para todos los públicos, la más económica es en la sección Preferente 4 y los precios parten desde $1,062 MXN, hasta la sección VIP que cuesta hasta $3,294 MXN.

Fechas y funciones

La temporada especial se extenderá de noviembre de 2025 a enero de 2026, con múltiples funciones cada semana:

  • Viernes: 8:00 p.m.
  • Sábados: 5:00 p.m. y 8:30 p.m.
  • Domingos: 1:00 p.m. y 5:30 p.m.

Ubicación y accesibilidad

El musical se presentará en el Teatro de los Insurgentes, ubicado en:
Av. de los Insurgentes Sur 1587, San José Insurgentes, Benito Juárez, CDMX.

Este teatro, considerado el coliseo teatral más importante del país, celebra más de 70 años de historia, cuenta con un mural diseñado por Diego Rivera y ha sido testigo de innumerables producciones teatrales de renombre. Hoy, vuelve a brillar como sede de una de las puestas en escena más ambiciosas que se han presentado en México.

