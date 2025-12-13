Hailee Steinfeld y Josh Allen esperan a su primer bebé juntos

La estrella de la NFL de los Buffalo Bills y la actriz se preparan con ilusión para convertirse en padres por primera vez. La actriz confirmó a través de su cuenta de Instagram que está embarazada de su primer hijo. En un video escribió, “al comenzar mi año número 29 como una versión más suave y fuerte de mi misma, quiero valorar algunos de mis momentos favoritos de este año, tanto grandes como pequeños”.

El clip muestra a la actriz de Marvel presumiendo su baby bump mientras vestía una sudadera con la palabra “mother”. La actriz de 29 años confirmó que está por vivir una de las aventuras más emocionantes de su vida junto a su esposo. La noticia la dio a conocer en su cumpleaños y desde la nieve. Además se aprecia el momento en que el jugador besa la pancita de Hailee.

A pesar de que ambos han mantenido en privado los detalles de su vida pública desde que iniciaron su romance en 2023, decidieron dar a conocer esta feliz noticia.

Hace unas semanas, algunos fans especularon que la actriz podía estar embarazada debido a ciertos looks que lució en eventos como en los Governors Awards que encendió rumores en las redes, aunque ahora llegó la confirmación oficial.