Por esta razón Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

Australia acaba de encender un debate global. El gobierno aprobó una de las regulaciones digitales más estrictas del mundo. A partir de ahora, ningún menor de 16 años podrá tener cuentas en las principales redes sociales. La medida, que sorprendió a la industria tecnológica y a padres de familia por igual, busca frenar los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en línea.

¿Qué significa esta prohibición?

La ley establece que plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat deben verificar la edad de todos sus usuarios y eliminar las cuentas que pertenezcan a menores de 16 años. El gobierno anticipa que serán cerca de un millón de perfiles los que deberán desaparecer en las primeras semanas.

Si las compañías incumplen, enfrentarán multas de hasta 50 millones de dólares, una cifra que demuestra la seriedad con la que Australia pretende regular el entorno digital.

¿Qué plataformas quedan fuera de la prohibición?

No todas las aplicaciones entran en esta nueva regulación. Quedan exentas:

WhatsApp, por su enfoque de mensajería privada.

Roblox, considerada una plataforma de videojuegos.

Google Classroom, destinada a la educación.

LinkedIn, enfocada al entorno profesional.

Estas apps podrán seguir siendo utilizadas por menores, aunque bajo las políticas de seguridad que ya aplican individualmente.

El gobierno australiano afirma que la prioridad es proteger a los menores de contenido dañino, ciberacoso, grooming, adicciones digitales y otros riesgos asociados al uso temprano de redes sociales.

