Christian Nodal revela por qué demandó a Cazzu y exige comprobar en que gastó el dinero de la manutención

El abogado del cantante dijo que Nodal busca asegurarse de que los recursos que entrega a Cazzu lleguen a su hija Inti

Diciembre 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Cazzu lució en los Premios Grammy 2023 un vestido rojo Dolce & Gabbana que habría escogido el mismo Christian Nodal.

El representante legal de Nodal expresó que el propósito de haber iniciado el proceso legal, es garantizar los derechos de la menor, incluyendo su derecho a mantener una relación cercana con su padre.

“Busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado”, dijo. Además, enfatizó que el cantante desea que su hija tenga acceso a su nacionalidad mexicana. “El interés superior de la niñez debe prevalecer encima de cualquier conflicto personal entre adultos”.

También, hizo un llamado a respetar el caso como un proceso estrictamente familiar, debido al revuelo mediático que ha causado, el cual afecta el bienestar de su pequeña hija. “Constituye un daño inminente... a la menor, al dotar de extensa relevancia mediática un tema que verdaderamente difiere de lo esencial: la protección integral de la menor”.

Según “Ventaneando”, Nodal habría entregado al menos 12 millones de pesos mexicanos en un periodo de aproximadamente un año a Cazzu, dinero que presuntamente fue entregado por medio de terceros y en efectivo, por indicación de ella. Sin embargo, Cazzu dijo en agosto que considera injusto el acuerdo que tienen ambos.

“No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera. Tengo el dinero para mantener a mi hija”, agregó.

