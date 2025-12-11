¡Planes gratis en CDMX! Arte, historia y rincones icónicos que no te cuestan un peso

La Ciudad de México es un paraíso para quienes buscan actividades culturales gratuitas. Muchos museos ofrecen entrada libre todos los domingos, pero más allá de esos recintos famosos existen planes menos populares, igual de especiales y completamente gratuitos, ideales para descubrir la ciudad desde otra perspectiva. Aquí te dejamos una ruta perfecta para disfrutar arte, historia y rincones fotogénicos sin gastar un peso.

La Petite Mort

El Museo Jumex almacena una de las exposiciones más impactantes del momento. Su entrada es totalmente gratuita, de martes a domingo, y es una de las grandes joyas culturales accesibles de la ciudad. Actualmente, el museo presenta “La Petite Mort”, la nueva exposición de Gabriel de la Mora, un recorrido tan sensorial como emocional. Bajo la curaduría de Tobias Ostrander, cada pieza invita al cuestionamiento y a la introspección. La Sala 3 alberga esta muestra, considerada una de las más especiales de los últimos años.

Podrá visitarse hasta el 8 de febrero de 2026, y es un viaje profundamente personal que pone sobre la mesa temas como la autoría, la repetición y la muerte.

Casa Guillermo Tovar de Teresa

La antigua residencia del historiador Guillermo Tovar de Teresa, ubicada en la Roma Norte. La casa-museo es un viaje al pasado, con colecciones de arte virreinal, europeo y decorativo. Rincones perfectamente conservados y un jardín secreto donde sirven desayunos.

MAIA Contemporary

A unas cuadras, dentro de Casa Basalta, encontrarás MAIA Contemporary, una de las galerías más influyentes de la Roma Norte. Este espacio presenta exposiciones temporales con obras de artistas establecidos y emergentes, provenientes de contextos académicos prestigiosos o de trayectorias autodidactas. Es perfecta para quienes buscan descubrir tendencias y discursos frescos del arte contemporáneo.

Mooni Gallery

Siguiendo la caminata, Mooni Gallery te espera con una propuesta distinta: Más de 150 artistas nacionales e internacionales, obras originales, ediciones limitadas y prints. Con un montaje colorido, dinámico y cercano. Es un espacio íntimo, ideal para descubrir arte latinoamericano que incluso puedes adquirir para decorar tu casa. Una parada pequeña pero muy especial dentro de la ruta.

Memoria de Hojalata

Para cerrar, nada mejor que una foto icónica. En la esquina de Veracruz y Guadalajara, en la Condesa, se encuentra un auto clásico intervenido por la artista Betsabeé Romero en colaboración con el arquitecto Javier Sánchez.

La obra, titulada “Memoria de Hojalata”, es uno de los secretos urbanos más interesantes de la CDMX. Un auto de los años 50 transformado en arte público, símbolo de nostalgia, historia y memoria. Una de las esquinas más fotografiadas de la ciudad. Además, si le das cuerda a la manija del auto, comienza a sonar música de la época, dándole un giro a tu experiencia.

@mujeresalvolante ¿Un auto a cuerda?. Cuando contamos que íbamos a visitar la Ciudad de México, nos dijeron “busquen el auto con cuerda”, y así fue! 🇲🇽 En la esquina de las calles Guadalajara y Veracruz, apuntando hacia el Parque España en el barrio Condesa, de lejos lo encontramos!. Un auto antiguo y pintoresco con una gigante cuerda y detrás un bello hotel arte decó 🚘💕 Cuando nos acercamos, se convierte en una obra de arte, una intervención del artista Betsabeé Romero, a la cual llamó “Memoria de Hojalata”. Su nombre comprende las características únicas del auto, tales como la cuerda a tuerca, las ruedas caricaturescas y el chofer de hojalata. 🚘🇲🇽 Y por supuesto giramos la cuerda y disfrutamos de una linda melodía. ¡Nos enamoramos de este auto y de este barrio!💬Y a vos, ¿qué te pareció? #MujeresAlVolante #Mexico #ciudaddemexico ♬ sonido original - Mujeres al volante

CDMX demuestra, una vez más, que es una de las capitales culturales más vibrantes del mundo. Puedes pasar un día entero rodeado de arte y belleza sin gastar un solo peso. Ideal para locales, turistas y amantes de las experiencias auténticas.