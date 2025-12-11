Suscríbete
Entretenimiento

Mamá de Ángela Aguilar defiende a su hija de los ataques en su contra

Aneliz Álvarez compartió un mensaje en sus redes expresando su apoyo a su hija, quien ha recibido comentarios negativos tras su matrimonio con Nodal

Diciembre 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-jpg

Ángela Aguilar

Instagram

La mamá de Ángela Aguilar se pronunció sobre la violencia digital que la menor de sus tres hijos sufre desde hace varios meses cuando dio a conocer su relación con el cantante Christian Nodal.

A través de Instagram, la esposa de Pepe Aguilar compartió una publicación de un grupo de fans de su hija, quienes la han apoyado a lo largo de su carrera a pesar de las críticas.

En la publicación se aprecia a Ángela en uno de sus shows recientes junto con un mensaje en el que se explica el concepto de violencia digital. “La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes”.

Recientemente, la cantante expresó, “estoy aprendiendo a seguir sintiéndome segura de quién soy sin necesitar validarme a través de lo que la gente dice de mí o lo que sale de mí”. “Es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo... no ser tan egoísta en el tema de que, pues no es tan importante”, añadió.

Sin embargo, Ángela reconoció que las críticas han afectado su salud mental. “Si obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante, creo que es una cosa que no puedes poner en duda. Siempre debes seguir adelante. Yo sé que cualquier mujer que esté escuchando esto son demasiado valiosas por encima de lo que dice la gente, lo que puede creer... ellos valen muchísimo”.

Ángela Aguilar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Jacob Elordi revela lo difícil que puede ser Hollywood
Entretenimiento
Jacob Elordi revela lo difícil que puede ser Hollywood
Diciembre 10, 2025
 · 
Tania Franco
bad-bunny-concierto-amazon-residencia.jpg
Entretenimiento
Hoy arrancan los conciertos de Bad Bunny en CDMX
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
beyonce
Entretenimiento
Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán las anfitrionas de la Met Gala
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-bu-cuaron.jpeg
Entretenimiento
Bu Cuarón se defiende de las críticas tras abrir concierto de Dua Lipa
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lucero-mijares.jpeg
Entretenimiento
Lucerito Mijares cantará “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe
Por tercer año consecutivo, la joven formará parte del festejo en la Basílica de Guadalupe
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zendaya.jpeg
Entretenimiento
Zendaya y Robert Pattinson sorprenden con el primer vistazo de “The Drama”
La nueva película de A24, dirigida por Kristoffer Borgli, llegará a cines el 3 de abril de 2026 y ya promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del año
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Así reaccionó Noah Schnapp al descubrir que Will Byers tendría poderes en Stranger Things 5
Entretenimiento
Así reaccionó Noah Schnapp al descubrir que Will Byers tendría poderes en “Stranger Things 5"
El actor confesó lo inesperado y grandioso que fue el giro que le dieron a su personaje en el volumen 1 de la serie de Netflix
Diciembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
Shakira se conmueve en Buenos Aires durante su homenaje a Gustavo Cerati
Entretenimiento
Shakira se conmueve en Buenos Aires durante su homenaje a Gustavo Cerati
La cantante revivió su vínculo con el músico argentino durante una de las presentaciones más conmovedoras de su gira
Diciembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
camila-sodi-habla-de-la-salud-de-su-hermana-ernestina-sodi.jpg
Entretenimiento
Camila Sodi habla sobre el autismo y TDAH que padece
La actriz reveló que vive con estos transtornos y contó lo que significa para ella vivir dentro del espectro
Diciembre 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez