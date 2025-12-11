Mamá de Ángela Aguilar defiende a su hija de los ataques en su contra

La mamá de Ángela Aguilar se pronunció sobre la violencia digital que la menor de sus tres hijos sufre desde hace varios meses cuando dio a conocer su relación con el cantante Christian Nodal.

A través de Instagram, la esposa de Pepe Aguilar compartió una publicación de un grupo de fans de su hija, quienes la han apoyado a lo largo de su carrera a pesar de las críticas.

En la publicación se aprecia a Ángela en uno de sus shows recientes junto con un mensaje en el que se explica el concepto de violencia digital. “La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes”.

Recientemente, la cantante expresó, “estoy aprendiendo a seguir sintiéndome segura de quién soy sin necesitar validarme a través de lo que la gente dice de mí o lo que sale de mí”. “Es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo... no ser tan egoísta en el tema de que, pues no es tan importante”, añadió.

Sin embargo, Ángela reconoció que las críticas han afectado su salud mental. “Si obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante, creo que es una cosa que no puedes poner en duda. Siempre debes seguir adelante. Yo sé que cualquier mujer que esté escuchando esto son demasiado valiosas por encima de lo que dice la gente, lo que puede creer... ellos valen muchísimo”.