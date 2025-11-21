La pintura “El sueño” (la cama) de la artista mexicana Frida Kahlo fue vendida en 54.6 millones de dólares

El autorretrato de la mexicana Frida Kahlo ha sido subastado en una puja organizada en Nueva York por Sotheby’s marcando un récord histórico. La puja se cerró en 47 millones de dólares, pero con las comisiones de la casa de subastas, el monto final ascendió a 54,66 millones.

El sueño (la cama) de Frida Kahlo se vendió por el precio más alto obtenido por una obra realizada por una artista mujer en una subasta. Antes la pintura más cara era la de la estadounidense Georgia O’Keeffe, cuya pintura Jimson Weed/White Flower No. 1 se vendió en 2014 por 44,4 millones de dólares.

La pintura de Kahlo se ha convertido en la pieza mejor valorada del catálogo de la pintora en una subasta pública, aunque algunos expertos sostienen que es probable que algunas ventas privadas hayan superado esa cifra.

El autorretrato pintado en 1940, rompió récord en la subasta más grande en la historia para una obra de cualquier artista femenina. El precio más alto en subasta para una obra de Kahlo había sido previamente de 34.9 millones de dólares, pagados en 2021 por “Diego y yo”, que representa a la artista y su esposo, el muralista Diego Rivera.