Museo Nacional de Antropología recibe el Premio Princesa de Asturias

El director del museo, Antonio Saborit y Madeleine Brémond, presidenta del patronato, viajaron a España para recibir el Premio Princesa de Asturias al Museo Nacional de Antropología de México en el Teatro Campoamor de Oviedo, España.

El recinto recibió el galardón a la Concordia, una de las ocho categorías que se reconocieron en la ceremonia presidida por los reyes Felipe VI, Letizia, la Princesa Leonor-heredera al trono español- y su hermana, la infanta Sofía.

El museo fue premiado por ser una “institución que cuida, exhibe, conserva y difunde el legado prehispánico y la cultura indígena”. La Princesa Leonor destacó que el recinto recibió el premio por su “invaluable labor en la preservación del patrimonio cultural de México y su contribución al entendimiento entre los pueblos”.

El reconocimiento subrayó, “honra más de seis décadas dedicadas a custodiar, investigar y compartir el patrimonio cultural de México con el mundo”.

El museo agregó que recibió el galardón con “gran emoción, como un homenaje al esfuerzo colectivo de generaciones de investigadores, curadores, restauradores, colaboradores y visitantes que han dado vida a este museo”.