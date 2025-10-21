Mexicráneos llega a uno de los hoteles más importantes de la CDMX para celebrar la vida y la muerte

Por: Alberto Milo

Los Mexicráneos, cabe aclararlo, son cráneos monumentales que con anterioridad se han presentado en otras áreas del país. Estos, que son una iniciativa cultural de J. García López, están desde 2017 conjugado el arte y una de las tradiciones más coloridas y significativas de México. Los que llegan este año a Camino Real son obra de artistas como Menchaca Studio, Rich Arnauda, Erick Nadamás, Mariana Arregui, Carlos Xi, RebelMaru, Hidrock y Xaacto Navaja, entre otros.

Cada uno de los Mexicráneos contiene la esencia del Día de Muertos, siendo estos el “lienzo” donde los artistas interpretan, de forma única, el vínculo entre la memoria y la existencia.

La exposición se apoya en una narrativa visual que rinde honor a la tradición mexicana, sirviendo como recordatorio de que en este país a la muerte no se le teme: se le celebra.

A “Mictlán: no es el fin, es solo el camino” se añade una majestuosa ofrenda en la cual, como nos comparte Camino Real, se retoman elementos típicos e históricos de esta fiesta, ubicándolos en una reinterpretación propia de lo contemporáneo.

En Caras tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración. Podemos decir que esta es una excelente forma de comprender el significado del Día de Muertos, a través del arte. Como decíamos al principio, la exposición no se limita a las piezas mencionadas. Aparte de la ofrenda y espacios interactivos, hay una proyección audiovisual en la que se invita a los asistentes a conocer una parte de la concepción mexica de la muerte y del camino que nos lleva hasta ella.

Esta exposición empezó el 16 de octubre y terminará 3 de noviembre. Se ubica en el lobby principal del Hotel Camino Real Polanco, mismo que encontrarás en Mariano Escobedo 700, Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Ya lo sabes: tanto si conoces bien esta tradición, como si no, la exposición tiene algo que ofrecerte. ¡No te la pierdas!