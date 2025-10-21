Suscríbete
Arte y Cultura

Mexicráneos llega a uno de los hoteles más importantes de la CDMX para celebrar la vida y la muerte

El Hotel Camino Real Polanco abre sus instalaciones a una exposición digna de la grandeza y belleza del Día de Muertos. Lleva por nombre “Mictlán: no es el fin, es solo el camino”, y en ella, además de otros elementos, se exhiben 12 Mexicráneos, piezas diseñadas por artistas nacionales en las que se plasman distintos motivos.

October 21, 2025
IMG_4926.jpg

@gogaaaa077

Por: Alberto Milo

Los Mexicráneos, cabe aclararlo, son cráneos monumentales que con anterioridad se han presentado en otras áreas del país. Estos, que son una iniciativa cultural de J. García López, están desde 2017 conjugado el arte y una de las tradiciones más coloridas y significativas de México. Los que llegan este año a Camino Real son obra de artistas como Menchaca Studio, Rich Arnauda, Erick Nadamás, Mariana Arregui, Carlos Xi, RebelMaru, Hidrock y Xaacto Navaja, entre otros.

IMG_4916.jpg

@gogaaaa077

Cada uno de los Mexicráneos contiene la esencia del Día de Muertos, siendo estos el “lienzo” donde los artistas interpretan, de forma única, el vínculo entre la memoria y la existencia.

La exposición se apoya en una narrativa visual que rinde honor a la tradición mexicana, sirviendo como recordatorio de que en este país a la muerte no se le teme: se le celebra.

A “Mictlán: no es el fin, es solo el camino” se añade una majestuosa ofrenda en la cual, como nos comparte Camino Real, se retoman elementos típicos e históricos de esta fiesta, ubicándolos en una reinterpretación propia de lo contemporáneo.

IMG_4932.jpg

@gogaaaa077

En Caras tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración. Podemos decir que esta es una excelente forma de comprender el significado del Día de Muertos, a través del arte. Como decíamos al principio, la exposición no se limita a las piezas mencionadas. Aparte de la ofrenda y espacios interactivos, hay una proyección audiovisual en la que se invita a los asistentes a conocer una parte de la concepción mexica de la muerte y del camino que nos lleva hasta ella.

IMG_4941.jpg

Esta exposición empezó el 16 de octubre y terminará 3 de noviembre. Se ubica en el lobby principal del Hotel Camino Real Polanco, mismo que encontrarás en Mariano Escobedo 700, Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Ya lo sabes: tanto si conoces bien esta tradición, como si no, la exposición tiene algo que ofrecerte. ¡No te la pierdas!

IMG_5086.jpg

dia de muertos
Más contenido como este
Gabriel de la Mora - Museo Jumex - LA PETITE MORT
Arte y Cultura
¿Arte con cabello humano? La nueva propuesta que sorprende en el Museo Jumex
October 20, 2025
 · 
Tania Franco
792817C01_ABC123_MODEL_eCOM_02_RGB.jpg
Moda
Pandora honra el Día de Muertos con estos charms
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Press 1.jpg
Arte y Cultura
Paris Art Week: obras que transforman el espacio en un organismo vivo y reactivo
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Drew Struzan, el artista detrás de posters de Harry Potter, Indiana Jones y Back to the future
Arte y Cultura
Murió el artista detrás de los pósters más famosos del cine
October 20, 2025
 · 
Tania Franco
Robo en el Louvre: sustraen joyas históricas de Napoleón y la emperatriz Josefina
Arte y Cultura
Roban joyas históricas de Napoleón y la emperatriz Josefina en el Museo de Louvre
El museo más famoso de París cerró sus puertas tras un asalto que dejó al descubierto la vulnerabilidad de una de las colecciones más valiosas de Francia
October 19, 2025
 · 
Tania Franco
El Palacio de Cristal de Madrid: de fracaso tropical a joya arquitectónica
Arte y Cultura
¿Cómo pasó de fracaso a joya arquitectónica el Palacio de Cristal en Madrid?
El secreto mejor guardado del rincón más emblemático del parque El Retiro en España
October 18, 2025
 · 
Tania Franco
K10.jpeg
Arte y Cultura
Krytzia Dabdoub presenta “DIÁLOGOS: Agua y Tierra” en la Galería Tereza Diaque / arte en Polanco
La Galería Tereza Diaque / arte en Polanco anunció la inauguración de “DIÁLOGOS: Agua / Tierra”, la más reciente exposición de la artista mexicana Krytzia Dabdoub
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Diego de Erice lleva el orgullo mexicano a la XV Bienal de Florencia 2025
Arte y Cultura
Diego de Erice lleva el orgullo mexicano a la XV Bienal de Florencia 2025
El artista representará a México en uno de los foros más prestigiosos del arte contemporáneo, compartiendo escenario con más de 600 creadores de 80 países
October 16, 2025
 · 
Tania Franco
muñeca-barbie-la-llorona-dia-de-muertos.jpeg
Lifestyle
Barbie rinde homenaje a La Llorona con esta muñeca coleccionable
La edición 2025 de Barbie Día de Muertos está inspirada en La Llorona
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez