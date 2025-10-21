Juanpa Zurita y Guillermo del Toro en la premiere mundial de ‘Frankenstein

El orgullo mexicano brilló en todo su esplendor durante la premiere mundial de Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro para Netflix, que transformó la ciudad de Nueva York en un punto de encuentro entre arte, lujo y narrativa cinematográfica.

Entre los invitados más destacados estuvo Juanpa Zurita, representando a una nueva generación de creadores y storytellers que están revolucionando la manera de contar historias desde México hacia el mundo.

La premiere se celebró en The Landmark, la icónica boutique insignia de Tiffany & Co., que hizo historia al convertirse en la primera casa de lujo en colaborar con Netflix para una producción cinematográfica. El espacio fue transformado en un escenario inspirado en el laboratorio de Víctor Frankenstein, donde la alta joyería dialogó con la visión fantástica del cine de Del Toro.

Como embajador global de Tiffany & Co., Juanpa Zurita brilló en la alfombra roja con un estilo elegante y sofisticado, reafirmando su papel como una de las figuras más influyentes del entretenimiento contemporáneo. Más allá de su presencia, su mensaje resonó con fuerza: el arte de narrar puede unir mundos —el de la creación visual, la moda y la emoción humana.

Durante la velada, Juanpa compartió un emotivo momento con Guillermo del Toro, con quien conversó sobre creatividad, cine y el futuro de la narrativa audiovisual. Siendo que él es parte esencial de su productora Arco Entertainment Media.