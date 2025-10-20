Ex de Jennifer Lopez la acusa de infidelidad tras decir que nadie la ha amado de verdad

Después de que Jennifer Lopez declaró que ningún hombre la ha amado, la artista fue criticada por uno de sus exesposos, quien aseguró que ella es la culpable de sus fracasos amorosos.

“Lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces. No lo tienen dentro. Necesitan apreciar a la personita que llevan dentro. Necesitan amarla. Me lo dieron todo, siempre: todos los anillos, todo lo que podía desear, ¿no? Intentaron darme las casas, los anillos, el matrimonio... todo”.

Ojani Noa y JLO estuvieron casados entre 1998 y 1999. Ojani respondió a las declaraciones de la cantante acerca de que nunca ha sido “verdaderamente amada por ninguno de sus ex”, detallando que ella le fue infiel y que es el problema en las relaciones que ha tenido en el pasado.

“Déjenme decirles, dejen de menospreciarnos. Dejen de menospreciar con su imagen de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. Tú eres el problema”, dijo en una publicación de Instagram.

“Tú eres quien no pudo contenerse. Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones... Yo, por ejemplo. Estaba enamorado de ti... me mudé de estado para apoyarte, protegerte y cuidarte. Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca te mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé”, detalló.

“Fui bueno contigo. Soy demasiado bueno para ti. Decidiste mentirme, engañarme, y aunque me quedé... me rogaste que mantuviera el matrimonio intacto para evitar la mala prensa... Pero te dejaste llevar por el camino de tu carrera/estrellato sin importarme, querías seguir engañándome y mintiéndome”, recordó y concluyó, “De la verdad por una vez. Deberías sentirte avergonzada, avergonzada de ti misma”.