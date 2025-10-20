Suscríbete
Entretenimiento

Ex de Jennifer Lopez la acusa de infidelidad tras decir que nadie la ha amado de verdad

Ojani Noa, ex de la artista aseguró que ella destruye cada relación que toca

October 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-ojani-noa-relacion.jpeg

Después de que Jennifer Lopez declaró que ningún hombre la ha amado, la artista fue criticada por uno de sus exesposos, quien aseguró que ella es la culpable de sus fracasos amorosos.

“Lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces. No lo tienen dentro. Necesitan apreciar a la personita que llevan dentro. Necesitan amarla. Me lo dieron todo, siempre: todos los anillos, todo lo que podía desear, ¿no? Intentaron darme las casas, los anillos, el matrimonio... todo”.

Ojani Noa y JLO estuvieron casados entre 1998 y 1999. Ojani respondió a las declaraciones de la cantante acerca de que nunca ha sido “verdaderamente amada por ninguno de sus ex”, detallando que ella le fue infiel y que es el problema en las relaciones que ha tenido en el pasado.

Seguir leyendo....
paris-jackson-recibe-dinero-de-fortuna-de-su-padre-michael-jackson.jpg
Entretenimiento
Paris Jackson recibió millones de dólares de la fortuna de su padre Michael Jackson
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-actriz-de-que-murio.jpeg
Entretenimiento
Familia de Diane Keaton revela la causa de muerte de la actriz
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La transformación de Lindsay Lohan
Entretenimiento
El misterio del rejuvenecimiento en Hollywood, los artistas que se ven más jóvenes que nunca
October 15, 2025
 · 
Tania Franco

“Déjenme decirles, dejen de menospreciarnos. Dejen de menospreciar con su imagen de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. Tú eres el problema”, dijo en una publicación de Instagram.

“Tú eres quien no pudo contenerse. Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones... Yo, por ejemplo. Estaba enamorado de ti... me mudé de estado para apoyarte, protegerte y cuidarte. Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca te mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé”, detalló.

“Fui bueno contigo. Soy demasiado bueno para ti. Decidiste mentirme, engañarme, y aunque me quedé... me rogaste que mantuviera el matrimonio intacto para evitar la mala prensa... Pero te dejaste llevar por el camino de tu carrera/estrellato sin importarme, querías seguir engañándome y mintiéndome”, recordó y concluyó, “De la verdad por una vez. Deberías sentirte avergonzada, avergonzada de ti misma”.

Jennifer López Ojani Noa
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
shakira-jennifer-lopez-super-bowl.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lopez rompe el silencio sobre si tuvo conflicto con Shakira en el show del Super Bowl
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kevin-federline-britney-spears-polemica.jpeg
Entretenimiento
Britney Spears se defiende de las polémicas acusaciones de su exesposo Kevin Federline
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman
Entretenimiento
Captan en video a Ben Affleck discutiendo con Jennifer Lopez en una alfombra roja
October 19, 2025
 · 
Tania Franco
shakira-aniversario-albumes-sporjpg
Entretenimiento
Shakira prepara sorpresa en Spotify por aniversario de “Pies descalzos” y “Fijación Oral”
October 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
academy-museum-gala-looks.jpeg
Entretenimiento
Los mejores looks de la alfombra de la Academy Museum Gala 2025
La velada en Los Ángeles vio desfilar a celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Jenna Ortega, Selena Gomez y más
October 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
secuela-telefono-negro-2.jpeg
Entretenimiento
La secuela de “Teléfono negro 2" alcanza el primer puesto en taquilla
La cinta continúa la historia cuatro años después de los acontecimientos que marcaron la vida de Finney Blake
October 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-academy-museum-gala.jpeg
Entretenimiento
Por qué Kim Kardashian se cubrió el rostro en la Academy Museum Gala 2025
La socialité estadounidense acaparó las miradas en la alfombra de la gala por el atuendo que eligió
October 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Selena Gomez borra una historia sobre Hailey Bieber y enciende las redes
Entretenimiento
Selena Gomez borra una historia sobre Hailey Bieber y enciende las redes
La cantante eliminó la story en menos de un minuto, pero los fans ya lo habían capturado y lo relacionan con Hailey Bieber
October 18, 2025
 · 
Tania Franco
antonio banderas y stella del carmen.jpg
Entretenimiento
Stella Banderas se casa con Alex Gruszynski en Valladolid
La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casó con su amor de toda la vida en un exclusivo hotel de cinco estrellas, rodeado de viñedos
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez