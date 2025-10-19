Suscríbete
Entretenimiento

Los mejores looks de la alfombra de la Academy Museum Gala 2025

La velada en Los Ángeles vio desfilar a celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Jenna Ortega, Selena Gomez y más

October 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
academy-museum-gala-looks.jpeg

La gala de la Academy Museum se llenó de estrellas que deslumbraron con elegantes looks en la alfombra azul.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra la gala con el fin de recaudar fondos para el Museo de la Academia y apoyar diversas iniciativas sociales y educativas.

Las celebs no quisieron perderte de la alfombra del evento solidario. Entre los nombres más destacados figuran nombres como el de la actriz Penélope Cruz, quien fue galardonada con el Premio Icono. Además, llamó la atención la primera aparición conjunta de Selena Gomez y Benny Blanco tras su boda el pasado 27 de septiembre.

Entre las celebs que asistieron estuvieron: Sydney Sweeney, Demi Moore, Hilary Duff, Hailey Bieber, Kaia Gerber, Zoe Saldaña y más, quienes estuvieron presentes en el epicentro del glamour.

Selena Gomez y Benny Blanco, los recién casados aparecieron vestidos con atuendos de terciopelo negro de la misma marca, Armani. Por su parte, Jenna Ortega llevó un vestido de Grace Ling con un top escultórico en forma de hoja metalizada en color plata y una falda de tiro bajo en seda marrón de corte recto hasta el suelo. Demi Moore optó por un vestido Prada en color vino. Kendall Jenner llevó un vestido negro largo midi de la firma The Row, de las gemelas Olsen.

jenna-ortega.jpeg
selena-gomez-benny-blanco.jpeg
kendall-jenner.jpeg

Academy Museum Gala
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
antonio banderas y stella del carmen.jpg
Entretenimiento
Stella Banderas se casa con Alex Gruszynski en Valladolid
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
liam payne kate cassidy.jpg
Entretenimiento
Novia de Liam Payne dedica un conmovedor mensaje a un año de la muerte del artista
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
joe-manganiello-caitlin.jpeg
Entretenimiento
Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara se compromete con mujer 12 años menor que él
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
al-pacino-diane-keaton.jpeg
Entretenimiento
Al Pacino recuerda a su expareja Diane Keaton tras su muerte
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro
Entretenimiento
Guillermo del Toro y Jacob Elordi vendrán a la CDMX; cuándo y dónde verlos
Junto con Oscar Isaac, visitarán la Ciudad de México para presentar la nueva cinta “Frankestein” que llegará próximamente a algunos cines de México y streaming en Netflix
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-sintio-miedo-a-morir-tras-su-bodajpg
Entretenimiento
Selena Gomez revela que pensó que iba a morir un día después de su boda
A casi un mes de su boda con Benny Blanco, la cantante habló de sus miedos
October 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-premio.jpeg
Entretenimiento
Ángela Aguilar recibe premio y hace sorprendente declaración
La cantante fue galardonada en La Musa Awards 2025, y durante su discurso confesó tener miedo
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-de-nodal-mexico.jpeg
Entretenimiento
Cazzu responde al comunicado de Christian Nodal sobre su hija Inti
La rapera argentina no se quedó callada ante las recientes declaraciones de su ex sobre la manutención de su hija
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Lopez - Ben Affleck - Marc Anthony
Entretenimiento
Jennifer Lopez habla de por qué no funcionaron sus matrimonios
En una entrevista reciente, JLo habló sin filtros sobre sus relaciones pasadas y por qué no funcionaron
October 17, 2025
 · 
Tania Franco