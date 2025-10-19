Los mejores looks de la alfombra de la Academy Museum Gala 2025

La gala de la Academy Museum se llenó de estrellas que deslumbraron con elegantes looks en la alfombra azul.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra la gala con el fin de recaudar fondos para el Museo de la Academia y apoyar diversas iniciativas sociales y educativas.

Las celebs no quisieron perderte de la alfombra del evento solidario. Entre los nombres más destacados figuran nombres como el de la actriz Penélope Cruz, quien fue galardonada con el Premio Icono. Además, llamó la atención la primera aparición conjunta de Selena Gomez y Benny Blanco tras su boda el pasado 27 de septiembre.

Entre las celebs que asistieron estuvieron: Sydney Sweeney, Demi Moore, Hilary Duff, Hailey Bieber, Kaia Gerber, Zoe Saldaña y más, quienes estuvieron presentes en el epicentro del glamour.

Selena Gomez y Benny Blanco, los recién casados aparecieron vestidos con atuendos de terciopelo negro de la misma marca, Armani. Por su parte, Jenna Ortega llevó un vestido de Grace Ling con un top escultórico en forma de hoja metalizada en color plata y una falda de tiro bajo en seda marrón de corte recto hasta el suelo. Demi Moore optó por un vestido Prada en color vino. Kendall Jenner llevó un vestido negro largo midi de la firma The Row, de las gemelas Olsen.