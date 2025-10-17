Cazzu responde al comunicado de Christian Nodal sobre su hija Inti

Cazzu respondió a Nodal en pleno concierto en la Ciudad de México y envió contundente mensaje tras el comunicado que su ex hizo horas antes.

La argentina lanzó una indirecta al padre de su hija Inti, quien aseguró en un comunicado que da millones de pesos como manutención de su hija Inti.

Por su parte, Cazzu leyó un mensaje en el que habló de la labor de las madres solteras, y aunque no dio nombres, el mensaje parece ser directo para Nodal.

“Yo al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques. Antes yo pensaba que la paz se podía conseguir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando. Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o fuerte como una bomba”, expresó ante el público durante su segundo show en el Auditorio Nacional, donde dedicó unas palabras para las madres solteras como ella, que se encarga sola de la crianza de Inti.

Antes de que iniciara la canción Inti, inspirada en su hija, Cazzu dijo, “Esta canción la quiero dedicar de diferente forma. La dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo. Esta lucha es de todas. Para ser combativas hay que tener mucho corazón”.