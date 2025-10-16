Suscríbete
Paris Jackson recibió millones de dólares de la fortuna de su padre Michael Jackson

Hace unos meses, la modelo había denunciado “malos manejos” de los abogados que administran el patrimonio de su padre

October 16, 2025 
Diana Laura Sánchez
Paris Jackson, hija del fallecido Michael Jackson, acusó a los administradores de la fortuna de su papá de hacer gastos injustificados. En julio de este año, la joven de 27 años presentó objeciones legales contra los administradores, acusándolos de autorizar pagos excesivos y poco transparentes a abogados que gestionan la fortuna del cantante, valorada en más de 2 mil millones de dólares.

En documentos presentados en la Corte Superior de Los Ángeles, Paris expresó, “existen inconsistencias que exigen un escrutinio detallado de todos los honorarios y costos solicitados. Es doloroso decirlo, pero los registros sugieren que un grupo de abogados bien remunerados está aprovechando la falta de supervisión para extraer dinero del patrimonio a plena vista”.

Los albaceas nombrados en el testamento de 2002, defendieron los pagos como “bien merecidos y razonables”, y declararon, “las objeciones de Paris son inoportunas y deberían ser desestimadas por el tribunal. Desde 2009, transformamos un patrimonio con deudas de 500 millones de dólares en una entidad rentable, generando 287 millones para los beneficiarios”.

Luego de que Paris expresará su inconformidad con las personas que gestionan los bienes del “Rey del Pop”, se dio a conocer que la modelo recibió una millonaria suma del patrimonio de su famoso padre.

Los abogados revelaron que Paris Jackson recibió aproximadamente 65 millones de dólares del patrimonio en beneficio, además, señalaron que la joven de 27 años “nunca los habría recibido si los albaceas hubieran seguido el procedimiento habitual para un patrimonio como este en julio de 2009". En la presentación legal se afirma que la modelo pudo recibir aquella suma gracias a la reestructuración del patrimonio realizada por los abogados.

