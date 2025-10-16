Suscríbete
Barbie rinde homenaje a La Llorona con esta muñeca coleccionable

La edición 2025 de Barbie Día de Muertos está inspirada en La Llorona

October 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
muñeca-barbie-la-llorona-dia-de-muertos.jpeg

El precio de la edición especial de Barbie Signature Día de Muertos “La Llorona” es de $2,999 pesos mexicanos, siendo una de las muñecas más exclusivas de la colección de Día de Muertos por su diseño artístico y la carga cultural que representa. Además, incluye un certificado de autenticidad, una base de exhibición y un empaque de lujo con ilustraciones especiales.

El diseño de la muñeca incluye un vestido blanco con encaje en capas, un corsé ajustado y una falda azul translúcida que recuerda el agua, elemento clave en la leyenda. Su maquillaje evoca lágrimas estilizadas y detalles inspirados en las tradicionales calaveras de azúcar.

barbie-dia-de-muertos-la-llorona.jpeg

Esta muñeca está dirigida al público adulto coleccionista y no está pensada como un juguete convencional. Cada detalle fue diseñado por Javier Meabe y el empaque estuvo a cargo de Charis Ceniseroz, en una colaboración que realza el valor artístico y cultural del producto.

Mattel celebra las leyenda mexicanas con esta Barbie que su diseño combina misterio, elegancia y tradición, una verdadera joya para coleccionistas.

Como bien sabemos los mexicanos, la historia de La Llorona se ha transmitido de generación en generación, pero ahora con esta muñeca cobra vida como la más famosa del mundo.

Barbie dia de muertos
