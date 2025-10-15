Suscríbete
Barbie sorprende con una edición inspirada en “La noche estrellada” de Van Gogh

Mattel y el MoMA presentan una Barbie de colección basada en la icónica obra de Vincent van Gogh, te contamos dónde comprar esta edición limitada

October 15, 2025 • 
Tania Franco
Barbie vuelve a sorprender al mundo con una propuesta que fusiona arte y coleccionismo. En colaboración con el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, Mattel ha lanzado una muñeca inspirada en la célebre obra “La noche estrellada” de Vincent van Gogh, uno de los cuadros más admirados en la historia del arte.

La muñeca luce un vestido deslumbrante que refleja los colores y trazos ondulantes del cielo nocturno que Van Gogh pintó en 1889, transformando el simbolismo del postimpresionismo en un diseño de alta costura.

Esta Barbie forma parte de la colección Mattel Creations x MoMA, que también incluye Hot Wheels basados en autos icónicos, un mazo de UNO inspirado en Mondrian y figuras Little People de Dalí, convirtiéndose en una cápsula que reinventa el arte moderno para nuevas generaciones.

La colección estará disponible a partir del 11 de noviembre de 2025 en MattelCreations.com, la tienda oficial del MoMA Design Store y store.moma.org, abriendo una nueva manera de vivir y coleccionar el arte.

