El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

De acuerdo con la institución sueca, el novelista de 71 años recibe el premio “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

El escritor es conocido por su intensidad y sus frases largas. Algunas de sus obras más conocidas son “Satantango” o “Tango Satánico” y “La melancolía de la resistencia”, que fueron llevadas al cine por el director y compatriota Béla Tarr.

“Krasznahorkai es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco”, dijo Anders Olsson, presidente del comité Nobel.

Nacido en Gyula al sur de Hungría, se ha hecho conocido por su estilo literario denso, filosófico y con tono apocalíptico. Sus novelas están marcadas por frases largas y estructuras narrativas poco convencionales.

El premio viene acompañado de 11 millones de coronas suecas, además de la medalla y el diploma académico.

La ceremonia de entrega del galardón se llevará a cabo el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha conmemorativa del fallecimiento de Alfred Nobel.

Krasznahorkai es el segundo húngaro en recibir este reconocimiento, después de Imre Kertész en 2002.