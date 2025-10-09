Suscríbete
Arte y Cultura

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

El “maestro del apocalipsis” fue galardonado por la Academia Sueca

October 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
premio-nobel-de-literatura-2025.jpeg

De acuerdo con la institución sueca, el novelista de 71 años recibe el premio “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

El escritor es conocido por su intensidad y sus frases largas. Algunas de sus obras más conocidas son “Satantango” o “Tango Satánico” y “La melancolía de la resistencia”, que fueron llevadas al cine por el director y compatriota Béla Tarr.

“Krasznahorkai es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco”, dijo Anders Olsson, presidente del comité Nobel.

Nacido en Gyula al sur de Hungría, se ha hecho conocido por su estilo literario denso, filosófico y con tono apocalíptico. Sus novelas están marcadas por frases largas y estructuras narrativas poco convencionales.

El premio viene acompañado de 11 millones de coronas suecas, además de la medalla y el diploma académico.

La ceremonia de entrega del galardón se llevará a cabo el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha conmemorativa del fallecimiento de Alfred Nobel.

Krasznahorkai es el segundo húngaro en recibir este reconocimiento, después de Imre Kertész en 2002.

Diana Laura Sánchez
