México brilla en la agenda climática global con un evento sin precedentes

La Ciudad de México, siempre vibrante y visionaria, se prepara para recibir a líderes globales, activistas, artistas y visionarios en una celebración única por el planeta. Del 8 al 10 de octubre de 2025, el icónico Bosque de Chapultepec será el escenario de “México por el Clima: Semana de Acción”, un evento sin precedentes en América Latina que reunirá a más de 5,000 asistentes directos y a 100 actores clave nacionales e internacionales, desde gobiernos hasta figuras de la cultura y la sostenibilidad.

La iniciativa, que por su puesto cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SEDEMA, apunta para marcar un hito en la historia ambiental de México, la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, expresó: “debe representar un impulso innovador y de compromiso ante el clima”. A su lado, destacadas voces como la activista Xiye Bastida, la Secretaría de Medio Ambiente Julia Álvarez Icaza y líderes empresariales como Araceli Becerril de L’Oréal, se unen para demostrar que el cambio comienza con voluntad colectiva.

Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina

Con actividades culturales, gastronómicas y artísticas, además de foros, paneles y experiencias inmersivas, México por el Clima no es solo una cumbre ambiental, sino un encuentro de conciencias y corazones. En alianza con Climate Group y la ONU en México, esta semana marca un antes y un después en el liderazgo climático de nuestro país.

Porque cuidar al planeta también es un acto de amor, compromiso y elegancia, celebramos este esfuerzo que convierte a México en protagonista de un futuro sostenible y brillante.