Dalilah Polanco rompe el silencio sobre su pasada relación con Eugenio Derbez

La habitante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México contó la razón de su ruptura con el famoso actor

August 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Recordemos que Dalilah Polanco y Eugenio Derbez tuvieron una relación a principios de los años 2000. Su relación duro casi cinco años, hasta que decidieron separarse en 2006.

Antes de ser pareja, Eugenio se acababa de separar de la diseñadora Sarah Bustani, mientras que Dalilah había concluido una larga relación con el actor Sergio Catalán, con quien estuvo casada por casi una década.

Dalilah y Eugenio trabajaron juntos en La Familia P.Luche, uno de los programas de comedia más destacados de la época de la televisión mexicana.

La actriz de 47 años contó que la relación que tuvo con Eugenio no fue fácil debido a que en un inicio se decía que terminaron con sus parejas para ser novios, pero Polanco aseguró que no fue así.

“Era muy buena relación, pero muy difícil y de gran aprendizaje... sentí que había muchas responsabilidades porque era el señor actor, productor, director. Entonces, tenía que estar a la par, si había una cena tenía que estar a la altura”.

Dalilah dijo que el peso de la fama de Eugenio Derbez era una “sombra muy grande en su vida”.

“El señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande, y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegida en algunos aspectos, pero también te sientes a la sombra”, contó.

En este sentido, la famosa dijo con humor que ya superó por completo su relación aunque siempre los medios la cuestionan al respecto. “Wey, supéralo... yo que fui la del no, ya lo superé hace años. Ya te pago la terapia, por favor.... jamás vamos a regresar”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
