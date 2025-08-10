Alexis Ayala dice que le falló a Pablo Lyle; esto dijo

El actor Alexis Ayala recordó la amistad que tiene con Pablo Lyle, quien se encuentra cumpliendo con su condena tras ser declarado culpable de homicidio involuntario.

Alexis Ayala dijo ante las cámaras del reality show que no pudo apoyar a Pablo Lyle durante el proceso legal que enfrentó tras el altercado en 2019.

“Me da mucha pena todo lo que está viviendo. Yo lo quiero muchísimo, con él hice dos novelas. Yo habría querido apoyar a Pablo de muchas maneras, pero también se me fue todo en una novela que hicimos, que fue “La sombra del pasado”, le dije: ‘no te preocupes, que si un día pasa algo voy a estar ahí para ti y no pude, como a veces la vida nos golpea”, mencionó.

“No pude porque yo también tenía que resolverme, ya me había dado un infarto, estaba yo en recuperación cuando a él le pasó. Espero ya pronto salga”, añadió el actor sobre los motivos por los que no pudo apoyarlo.

Bajo este contexto, Alexis Ayala dijo que espera que Pablo Lyle tenga una segunda oportunidad en el medio cuando salga de prisión.

“Se me hace muy desafortunado ese evento que se dio, que es una gran lección para todos y desafortunadamente lo tenemos que aprender así, con alguien. Espero que cuando salga le den la oportunidad de retomar su vida como actor, como ser humano, como persona, que no se quede señalado por algo que finalmente fue una agresión, pero que escaló a cosas que no se debían haber escalado”, mencionó.