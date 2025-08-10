Suscríbete
Entretenimiento

Paulina Rubio es sancionada por enviar a su hijo solo a España

Después de que se diera a conocer que detuvieron al hijo de la Chica Dorada en el aeropuerto de España por llegar solo, esto sucedió

August 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
paulina-rubio-1200x675.jpg

Paulina Rubio es hija de la actriz Susana Dosamantes y del abogado Enrique Rubio

FACEBOOK

Según varios reportes, Paulina Rubio desacató las órdenes de la corte de Miami respecto a su hijo de 14 años Andrea Nicolás, quien viajó solo desde su lugar de residencia a España.

El padre del menor “Colate” informó a una jueza, quien citó a la cantante al juzgado, pero no acudió a la audiencia sobre su hijo, según una trabajadora social.

En dicha audiencia se buscaba atender problemas relacionados al menor, aunque “Colate” si llegó a tiempo, la ex Timbiriche se encontraba en las Islas Griegas disfrutando de unas vacaciones.

Esto según la abogada Sandra Hoyos, su defensa legal. Uno de los puntos más importantes que se tocó en la audiencia fue el testimonio de la defensa, quien aseguró que durante su traslado a España, para asistir a clases de verano, Andrea Nicolás le contó a “Colate” que estuvo solo en el aeropuerto de Miami y sin dinero para pagar sus actividades en Burgos.

De acuerdo con la trabajadora social, el menor ha presentado episodios constantes de ansiedad, por lo que les han recomendado a sus padres tomar terapias psicológicas para mejorar su relación.

Paulina Rubio Colate
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
