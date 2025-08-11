Suscríbete
Maluma regaña a fan en pleno concierto en CDMX, “para la próxima sea más consciente”

El cantante regañó a una mujer por llevar a un bebé a su concierto

August 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
“A la próxima sea un poco más consciente”, le dijo Maluma a una seguidora que asistió a uno de los conciertos que el famoso dio en la Ciudad de México.

La fan llevó a su pequeño hijo de menos de un año al evento masivo, por lo que generó una ola de críticas de los asistentes y de los internautas en las redes sociales.

El intérprete de Felices los 4, vivió este incómodo momento durante su show, al notar la presencia de un menor de edad entre el público. La situación generó le generó molestia, sobre todo porque ahora el también es padre.

Esto sucedió mientras Maluma interpretaba uno de sus grandes éxitos, cuando el cantante se detuvo para pronunciarse ante los miles de asistentes en el estadio, al notar que una mujer intentaba acercar a su hijo al escenario.

“No, no lo traiga, déjelo ahí, con todo respeto yo ya soy padre”, comenzó diciendo Maluma quien cuestionó a la mujer si le parecía adecuado llevar a un bebé a un concierto de este tipo.

“Un concierto donde los decibeles están en la p***mi***, donde el sonido está durísimo. Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. La verdad qué pesar eso, es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto”, mencionó.

El regaño de Maluma a la madre del bebé generó una ovación del público que respaldó su postura y reprobó el actuar de la madre, considerada por muchos como irresponsable.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
