Victoria Ruffo hace inesperada declaración sobre Eugenio Derbez

Años después de su mediática ruptura sentimental, Victoria Ruffo recordó los años en los que su expareja Eugenio Derbez debió asumir el cuidado de su hijo José Eduardo, pues el actor se encontraba enfocado en sus proyectos laborales más que familiares. “Trabajó mucho, más que estar en familia”, puntualizó la famosa actriz.

Con la sinceridad que la caracteriza, Victoria confesó lo que opina de Eduardo Derbez como padre. “Me dediqué yo más a mi hijo que él. Ahora que son grandes sus hijos se lleva muy bien con ellos, comparte más con ellos que cuando eran chicos, yo hablo de lo mío, de los demás niños yo no sé, ni me meto ni quiero problemas”, expresó la actriz.

Al referirse sobre la actual relación de padre e hijo, dijo de manera contundente, “ahora es más compañero, más amigo, papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora...”.

Victoria fue clara al opinar luego de que fuera cuestionada sobre si cree que Derbez ha cambiado su manera de ser padre ahora que cuida a Aitana, fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo. “Ojalá que sí porque de los errores se aprende y si tiene la oportunidad otra vez de tener alguien un hijo chiquito y aprovecharlo, pues ojalá”.

Por otro lado, Eugenio Derbez no tardó en responder y en un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el productor de cine y televisión respondió a las declaraciones de su ex. “Yo no caigo en las provocaciones de Victoria, me río mucho, es todo, pero si quieren saber más de mi vida, vean ‘De viaje con los Derbez’ nueva temporada en Japón”.