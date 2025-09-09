Suscríbete
Maria Svarbova convierte la arquitectura de Luis Barragán en una obra de arte

Una serie fotográfica que transforma los muros de Barragán en un santuario visual nunca antes visto

September 09, 2025 
Tania Franco
Luis Barragán - Galería Saenger

maria.svarbova

La mirada de Maria Svarbova

La artista eslovaca Maria Svarbova, reconocida mundialmente por su estilo minimalista y su universo inspirado en piscinas, sorprendió con una nueva serie en la que reinterpreta la arquitectura de Luis Barragán. Sus imágenes, cargadas de precisión geométrica y un juego cromático inconfundible, transforman los espacios del arquitecto mexicano en auténticas obras de arte visual.

Pink Sanctum: Swimming Lines

Production @danielchomistek
Location manager @eduluque @bernardosaenger
Styling Patricia Delgado
Hair / Make up @gabrielabenito.makeup
Models @milamobe @diana.ortizmt

maria.svarbova

En esta nueva propuesta, titulada Pink Sanctum: Swimming Lines, Svarbova introduce el rosa vibrante en su paleta, logrando un contraste poderoso con los muros de Barragán en La Cuadra San Cristóbal, Ciudad de México. La serie convierte la piscina y sus alrededores en un santuario de color y silencio, donde la arquitectura y la figura humana dialogan con naturalidad.

Modelos en trajes de baño blancos y gorros rojos se integran a la monumentalidad de los muros, generando un equilibrio entre quietud y movimiento que recuerda a una coreografía visual.

El legado de Barragán reinterpretado

La obra de Luis Barragán, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido fuente de inspiración para artistas de todo el mundo. Con esta serie, Maria Svarbova logra darle una lectura contemporánea y fresca, demostrando cómo la arquitectura puede ser también un lienzo vivo para el arte fotográfico.

Entre arquitectura y arte contemporáneo

El trabajo de Svarbova no solo enaltece la estética atemporal de Barragán, sino que también refuerza su propio sello como fotógrafa: escenas minimalistas, paletas de colores vibrantes y un enfoque casi cinematográfico que convierte cada fotografía en una pintura moderna.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
