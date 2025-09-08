¿Eres amante del drama? Estas obras de teatro en CDMX son para ti

El teatro mexicano está en auge, con un catálogo interminable y talento de sobra, es importante que más allá de las opciones más comerciales en teatros grandes, consumamos el arte dramático en escenarios más pequeños.

Aquí te traemos 3 opciones para los amantes del drama, te recomendamos indagar en su cartelera oficial, siendo que muchas de estas obras están por tiempo limitado:

Prima Facie

Un monólogo con Regina Blandón en el escenario. Interpreta a una abogada que en los casos de agresiones sexuales, tiene que defender al agresor. Esto, hasta que ella se convierte en la víctima, ahí, ella conocerá profundidad y frialdad de un sistema al que ella tanto defendía.

Regresa con una nueva temporada de solo 9 funciones en el Foro Cultural Chapultepec.

Zanahorias

Un texto nacido del cabaret. Una comedia muy divertida, decadente y algo irreverente que esconde una crítica sobre clases sociales, intereses, exposición y realidad disfrazada, provocada por un juego que ganará quien logre convencer a su contrincante de que coma… la hortaliza prohibida.

Funciones: Lunes y martes 20:30 hrs.

Dónde: Foro Lucerna.

El favor

Con un elenco envidiable compuesto por Harold Azuara, Sergio Velasco, Álex Fernández y Hugo Catalán. La comedia “El Favor”, escrita por Susanna Garachana y dirigida por Joserra Zúñiga, llega al Teatro Xola Julio Prieto a partir del 11 de julio.

La puesta en escena plantea una situación inusual, donde el personaje interpretado por el comediante Álex Fernández, en la desesperación de querer ser papá y fallar en varias ocasiones, cita a sus mejores amigos una noche para pedirles su donación de fluidos seminal para la inseminación de su esposa. Entre risas y drama, esta obra invita al público a preguntarse: ¿Qué tanto harías por un amigo?

Estas obras de teatro te llevarán pasar un fin de semana relajado y con una pizca de drama, que te dará un gran plan para disfrutar con tu pareja, amigos y familia. Con Prima Facie, el público femenino podrá empatizar especialmente, es una obra densa y muy fuerte, con una actuación impecable por parte de Regina Blandón.

Zanahorias y El Favor, son obras de teatro que sin duda te sacarán más de una risa, aptas para un plan más relajado y con la intención de pasar un tiempo ligero con tus seres queridos en la CDMX.