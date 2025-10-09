¿Qué encontrarás en el Museo Ferragamo en Florencia?

El Museo Ferragamo se encuentra en el Palazzo Spini Feroni, un imponente edificio medieval del siglo XIII ubicado en Florencia. El inmueble fue adquirido en 1938 por Salvatore Ferragamo, quien lo convirtió en sede de sus talleres, tienda principal y oficinas.

En 1995, la familia inauguró en este mismo lugar el museo que hoy conserva y expone la vida, creatividad y legado del diseñador italiano.

Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

¿Quién fue Salvatore Ferragamo?

Nacido el 5 de junio de 1898 en Bonito, Italia, Ferragamo fue el onceavo de 14 hermanos y desde niño mostró pasión por los zapatos: a los 9 años fabricó su primer par para una de sus hermanas.

Con el tiempo, se convirtió en un referente internacional de la moda. Sus zapatos hechos a medida viajaban por todo el mundo, con moldes personalizados para clientas como Evita Perón, Sofía Loren, Audrey Hepburn, Rita Hayworth, Grace Kelly, Katherine Hepburn y Marilyn Monroe.

Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

Ferragamo es considerado además el creador del tacón de aguja (stiletto), pieza clave en la moda femenina del siglo XX. Tras su muerte en 1960, su familia continuó con la marca, expandiéndola a bolsos, ropa, perfumes y accesorios, manteniéndola aún hoy bajo gestión familiar.

Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

Qué ver en el Museo Ferragamo

El recorrido por el Museo ofrece una experiencia inmersiva en la historia de la moda:

Colección de calzado icónica , con diseños originales desde los años 20 hasta hoy.

, con diseños originales desde los años 20 hasta hoy. Exposiciones temporales sobre arte, moda y cultura vinculadas a la visión de Ferragamo.

sobre arte, moda y cultura vinculadas a la visión de Ferragamo. Documentos , bocetos y moldes que muestran cómo nacían los diseños personalizados.

, bocetos y moldes que muestran cómo nacían los diseños personalizados. Una experiencia que combina artesanía, innovación y lujo italiano en un solo espacio.

Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

El Museo Ferragamo es una parada obligada en Florencia para los amantes de la moda, la historia y el diseño. Más que un museo de zapatos, es un homenaje a la visión de un hombre que transformó la artesanía en lujo atemporal y cuya familia sigue escribiendo la historia de una de las casas de moda más icónicas del mundo.