Suscríbete
Arte y Cultura

¿Por qué los museos de CDMX están cerrados?

Palacio de Bellas Artes, MUNAL, Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y otros recintos amanecieron cerrados por protestas sindicales del INBAL

September 11, 2025 • 
Tania Franco
Palacio de Bellas Artes

imageBROKER/elov/Getty Images/imageBROKER RF

Miles de visitantes nacionales y extranjeros se llevaron una sorpresa, varios museos y espacios culturales de la Ciudad de México no abrieron sus puertas a partir del 10 de septiembre del 2025.

Entre ellos se encuentran el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte (MUNAL), la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo Nacional de San Carlos, entre otros recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La razón del cierre

El INBAL informó que las secciones sindicales decidieron suspender actividades como medida de presión. El motivo principal es la exigencia de que la dotación de ropa de trabajo se entregue mediante tarjetas electrónicas para que los trabajadores puedan comprar directamente su uniforme, en lugar de recibir las prendas físicas asignadas por la institución.

Según los sindicatos, esta modalidad permitiría mayor transparencia y libertad de elección; sin embargo, las autoridades señalan que por reglamento actual no es posible implementar ese sistema.

El cierre tomó por sorpresa a turistas, estudiantes y visitantes que tenían planeadas actividades culturales, siendo que se anunció su cierre hasta la tarde del miércoles. Aunque no se han anunciado fechas exactas para la reapertura, se recomienda consultar los canales oficiales del INBAL y de cada museo antes de programar visitas.

museo Bellas Artes Frida Kahlo CDMX
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Luis Barragán - Galería Saenger
Arte y Cultura
Maria Svarbova convierte la arquitectura de Luis Barragán en una obra de arte
September 09, 2025
 · 
Tania Franco
Prima Facie - Regina Blandón
Arte y Cultura
¿Eres amante del drama? Estas obras de teatro en CDMX son para ti
September 08, 2025
 · 
Tania Franco
papa-leon-canoniza-a-carlo-acutis-santo.jpeg
Arte y Cultura
El papa León XIV canoniza a Carlos Acutis, el primer santo millennial
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ciudad-de-mexico-brilla-en-la-agenda-climatica-global-con-mexico-por-el-clima.png
Arte y Cultura
México brilla en la agenda climática global con un evento sin precedentes
September 05, 2025
 · 
Caras
Mayra Hermosillo - Película Vainilla
Arte y Cultura
¡Orgullo mexicano en Venecia! Mayra Hermosillo, la única directora mexicana en competencia con Vainilla
La actriz y cineasta presentó su ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025. De esto trata Vainilla: la película que la llevó a Italia
September 05, 2025
 · 
Tania Franco
Las mejores hamburguesas de la CDMX
Lifestyle
¡Ruta de la hamburguesa! Las mejores de la CDMX que debes probar
¡Aprobadas por foodies! Estas son los manjares más jugosos, creativos y con propuestas que van desde lo clásico hasta lo gourmet
September 03, 2025
 · 
Tania Franco
Frida Kahlo - La Casa Azul, Coyoacán
Travel
Noche Azul en el Museo Frida Kahlo: vive la magia nocturna de la Casa Azul
Recorridos especiales, música en vivo y arte bajo las estrellas en Coyoacán
September 01, 2025
 · 
Tania Franco
Isaac Hernández y Aislinn Derbez
Arte y Cultura
Invitados de lujo en la alfombra roja de Despertares
El bailarín mexicano Isaac Hernández vivió una noche mágica al lado de Jessica Chastain en Soho House de la Ciudad de México
August 29, 2025
 · 
Tania Franco
Relojes Bvlgari de Frida Kahlo y Diego Rivera
Moda
Dónde puedes ver los relojes de Bvlgari inspirados en Frida Kahlo y Diego Rivera
La entrada es pública y las piezas de joyería inigualables, una oportunidad única para ver el arte y el lujo plasmado en el tiempo
August 27, 2025
 · 
Tania Franco