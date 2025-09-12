¿Por qué los museos de CDMX están cerrados?

Miles de visitantes nacionales y extranjeros se llevaron una sorpresa, varios museos y espacios culturales de la Ciudad de México no abrieron sus puertas a partir del 10 de septiembre del 2025.

Entre ellos se encuentran el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte (MUNAL), la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo Nacional de San Carlos, entre otros recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La razón del cierre

El INBAL informó que las secciones sindicales decidieron suspender actividades como medida de presión. El motivo principal es la exigencia de que la dotación de ropa de trabajo se entregue mediante tarjetas electrónicas para que los trabajadores puedan comprar directamente su uniforme, en lugar de recibir las prendas físicas asignadas por la institución.

Según los sindicatos, esta modalidad permitiría mayor transparencia y libertad de elección; sin embargo, las autoridades señalan que por reglamento actual no es posible implementar ese sistema.

El cierre tomó por sorpresa a turistas, estudiantes y visitantes que tenían planeadas actividades culturales, siendo que se anunció su cierre hasta la tarde del miércoles. Aunque no se han anunciado fechas exactas para la reapertura, se recomienda consultar los canales oficiales del INBAL y de cada museo antes de programar visitas.