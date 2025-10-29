Belinda ofrece experiencia única a sus fans en su camerino

Belinda ofrece una experiencia con Airbnb para crear una experiencia en el marco del musical de Mentiras, en el que los asistentes pueden vivir el backstage.

Se trata de una experiencia inmersiva a la que podrá asistir un grupo exclusivo de fans a conocer la magia que ocurre detrás del escenario.

Por primera vez, los seguidores de la princesa del pop latino será la anfitriona de una de las experiencias de Airbnb, diseñada para celebrar la nostalgia, la música y el arte de conectar mediante una experiencia única.

Sobre este acercamiento que tendrá con algunos de sus fans, Belinda dijo, “quería crear algo que realmente reflejara quién soy en este momento: una artista que ama compartir lo que hay detrás del escenario. Esta colaboración es una manera de abrir a mi mundo, de mostrar lo que hay más allá del show: la emoción, la energía y el proceso creativo que hay detrás de cada canción”.

“Quiero que quienes vengan sientan magia, que se olviden del tiempo y vivan el momento. Que se lleven una parte de la energía que siento yo cada vez que subo al escenario”, añadió.

Lo invitados podrán descubrir los rincones secretos del teatro, acceder al camerino de Belinda, transformado en un santuario lleno de color, brillo y objetos que cuentan su historia y compartir momentos cercanos con la artista.

En los highlights de la experiencia se encuentra un tour tras bambalinas, un karaoke privado, y una asesoría de maquillaje con su propio equipo glam. Además, los participantes disfrutarán de un lugar VIP para ver “Mentiras-All Stars”, antes de que se terminen las funciones.