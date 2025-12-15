Suscríbete
Demi Lovato sorprende al cantar “Skyscraper” junto a Ben Platt en Los Ángeles

La cantante se une a la estrella de Broadway durante el show en vivo y emociona al público con un dueto inesperado

Diciembre 15, 2025 • 
Tania Franco
Demi Lovato vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera reciente al interpretar “Skyscraper” junto a Ben Platt durante el concierto en vivo del actor y cantante de Broadway en Los Ángeles. La aparición sorpresa de Demi tomó por sorpresa al público y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El dueto ocurrió cuando Ben Platt invitó a Demi Lovato al escenario para cantar uno de los temas más personales y significativos de su discografía. “Skyscraper”, lanzada originalmente en 2011, es considerada un himno de resiliencia y sanación, lo que hizo que la colaboración tuviera una carga emocional aún mayor.

Gracias por invitarme. Amo cantar contigo, siento que nuestras voces encajan como imanes.
Demi Lovato.

La unión de Demi Lovato y Ben Platt fue celebrada por la forma en que sus voces se complementaron, combinando la potencia vocal de Demi con la sensibilidad interpretativa de Platt, reconocido por su trabajo en Broadway y producciones musicales de alto nivel.

