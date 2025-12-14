Suscríbete
Entretenimiento

Jim Carrey recordó la terrible experiencia de grabar El Grinch

En el año 2000, se estrenó la película que se convirtió en un éxito, sin saber el tormento que sufrió el actor para darle vida a este personaje

Diciembre 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
jim-carrey-el-grinch.jpeg

La adaptación del cuento escrito por Dr. Seuss, sobre una criatura que aborrece la Navidad, fue un fenómeno en taquilla. La cinta dirigida por Ron Howard e interpretada por Jim Carrey, incluyó una serie de retos.

A 25 años del filme, se reveló el proceso al que se sometió el actor para ser El Grinch. Según Vulture, el especialista en maquillaje y caracterización Rick Baker, explicó que Carrey tuvo un complejo proceso de maquillaje y prótesis. En el propio artículo publicado en el medio antes mencionado, el propio Carrey recordó, “cuando llegó el momento de diseñar al Grinch para que verdaderamente se pareciera al Grinch, debían colocar la nariz del personaje para que coincidiera con mi nariz, pero todo quedaba cubierto y tuvieron un verdadero problema intentando hacer los agujeros en la máscara para que pudiera respirar por la nariz. Finalmente tuve que respirar durante todo el rodaje, por la boca”. contó.

Además, esto implicó que se enfrentara a varias dificultades, “el traje estaba hecho de un incómodo pelo de yak que no dejaba de picar, y eso me enloquecía durante todo el día. Tenía una prótesis en los dedos de 25 cm de largo, así que tampoco podía rascarme, ni tocarme la cara. Me habían puesto una dentadura para la que tenía que encontrar la forma de hablar, y lentes de contacto que me tapaban todo el globo ocular”.

La desesperación del actor lo llevó a sufrir ataques de pánico durante todo el rodaje, incluso advirtió que podría abandonar el proyecto luego del primer día de filmación, sin importar que recibiría un pago de 20 millones de dólares.

En medio de las dificultades que enfrentaba el actor, la producción convocó a un agente especializado en tolerar torturas en contextos de guerra, o en prisiones enemigas.

El propio actor contó, “Richard Marcinko era un hombre de la CIA, entrenado por agentes de la CIA, sobre cómo soportar torturas. Me había dado una serie de instrucciones para seguir, cuando sintiera que comenzara a desesperar, como golpearme en la pierna lo más fuerte que pudiera... también cambiar los patrones en la habitación. Si cuando empezaba a perder el control había una tele prendida, entonces apagarla y poner la radio. También fumar todo lo que pudiera, al respecto hay muchas fotos mías caracterizado como El Grinch, sentado en la silla del director fumando”.

Gracias a la ayuda del agente, Carrey logró sobrevivir al rodaje de la película, además de escuchar la música de los Bee Gees furante el proceso de maquillaje. “Lo que en última instancia me ayudó con todo ese proceso de maquillaje, fueron los Bee Gees. Mientras me maquillaban, escuchaba todos sus discos, porque su música me resultaba muy alegre. Nunca conocí a Barry Gibb, pero eso se lo quiero agradecer”, relató.

Jim Carrey
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
“Me quiere hacer dejar la música”: Demi Lovato reacciona al álbum LUX de Rosalía
Entretenimiento
“Me quiere hacer dejar la música”: Demi Lovato reacciona al álbum LUX de Rosalía
Diciembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
hailee.jpeg
Entretenimiento
Hailee Steinfeld y Josh Allen esperan a su primer bebé juntos
Diciembre 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-cynthia-rodriguez.jpeg
Entretenimiento
Carlos Rivera devela su figura en el Museo de Cera de la CDMX
Diciembre 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-11 at 3.17.54 PM.jpeg
Entretenimiento
CDMX presenta a sus primeros Host City Supporters rumbo al Mundial 2026
Diciembre 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Australia da un giro histórico: prohíben las redes sociales a menores de 16 años
Entretenimiento
Por esta razón Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años
El país oceánico se convierte en pionero con una ley que obliga a eliminar millones de cuentas juveniles
Diciembre 11, 2025
 · 
Tania Franco
madonna alberto guerra
Entretenimiento
Alberto Guerra pone fin a los rumores sobre su relación con Madonna
El actor desató rumores de una supuesta cercanía con la “reina del pop”, luego de que posaron juntos para la sesión de fotos de una revista
Diciembre 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu dolce christian nodal.jpg
Entretenimiento
Christian Nodal revela por qué demandó a Cazzu y exige comprobar en que gastó el dinero de la manutención
El abogado del cantante dijo que Nodal busca asegurarse de que los recursos que entrega a Cazzu lleguen a su hija Inti
Diciembre 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
aislinn derbez 23.jpg
Entretenimiento
Aislinn Derbez termina en el hospital por una operación
Tras la muerte de su mamá, la actriz reveló que este mes ha atravesado situaciones muy complejas
Diciembre 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Bad-Bunny.jpg
Entretenimiento
Este es el setlist de Bad Bunny en sus conciertos en CDMX
El cantante ofrecerá ocho conciertos en la capital, como parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos”
Diciembre 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez