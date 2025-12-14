Suscríbete
Belinda estrena el video de “Heterocromía” con referencias a su ex

La cantante sorprendió a sus seguidores con un regalo de Navidad sobre uno de los temas más virales de su nuevo disco

Diciembre 14, 2025 
Diana Laura Sánchez
El nuevo videoclip de la cantante Belinda ha causado revuelo por sus posibles referencias dirigidas a su ex, Gonzalo Hevia Baillères. El lanzamiento ocurre tras el éxito de la cantante en la serie Mentiras y la puesta en escena Mentiras All Stars.

Desde el lanzamiento de la canción “Heterocromía”, fue uno de los temas más comentados del nuevo disco de la famosa, pues generó debate por las supuestas referencias a Gonzalo. En el ámbito médico, el término hace referencia a la condición de tener los iris de diferente color, una característica que, según los fans, podría tratarse del empresario que pertenece a la familia propietaria de Palacio de Hierro.

En el video se puede observar a un hombre rodeado de su familia mientras juegan golf y toman Aperol. Las personas presentes en el clip rechazan a la cantante, quien termina lo que parece una relación.

La artista explicó que la producción, concebida desde la escritura de la canción, presenta una sátira del mundo “fresa” y refleja su interés por crear videos con propuestas visuales ambiciosas.

En el video se muestra una estética inspirada en los años 70. El look de su cabello está inspirado en Brigitte Bardot, quien era una de sus actrices favoritas.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
