La entrevista de Jonathan Bailey y David Corenswet que desató polémica

Estas son las razones por las que están colocando al actor de ‘Superman’ en el centro de la controversia

Diciembre 14, 2025 • 
Tania Franco
En los últimos días, una entrevista entre Jonathan Bailey y David Corenswet se ha convertido en tema de conversación global, generando debate, críticas y análisis en redes sociales. Un fragmento específico del intercambio fue suficiente para que miles de usuarios expresaran su inconformidad, colocando al actor de Superman en el centro de la controversia.

El comentario que encendió la conversación

Durante la entrevista, ambos actores hablaban de una experiencia que comparten lo divertido que es volar en la pantalla grande. David Corenswet lo hace como Superman, mientras que Jonathan Bailey aparece levitando en Wicked: For Good, una escena en la que su personaje es elevado en el aire por una mujer.

Tú tienes el mayor reto. Cynthia te carga, ella te está levitando. Todos los hombres allá afuera pensarían que no hay manera de que puedas verte masculino, poderoso y en control cuando estás siendo levantado por una mujer.
David Corenswet.

El principal motivo por el que el fragmento se volvió viral fue la forma en la que se interpretó el comentario. En redes sociales, numerosos usuarios señalaron que la frase podía entenderse como misógina o machista, al sugerir que ser sostenido o elevado por una mujer podría poner en duda la masculinidad de un hombre.

Este tipo de lecturas generaron decepción entre algunos seguidores de Corenswet, quienes esperaban un discurso más alineado con las sensibilidades actuales en torno a género y representación en el cine.

